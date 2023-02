Ja, uw lichaam is oké. Nee, u hoeft het daarom niet in mijn gezicht te komen duwen

Frederik De Backer is columnist.

Wat is fatsoen en is het iets slechts? Ik ben 35, links, relatief woke, voor lgbtqia+-rechten, tegen bodyshaming enzovoort, bovendien een groot liefhebber van vrouwelijk naakt, en toch word ik onder het leggen van een kaartje liever niet geconfronteerd met iemands tepels. Maar ik ben natuurlijk een man en dus kunt u hier stoppen met lezen.

Afgelopen weekend werd ik door een jammerlijke speling van het lot gewezen op het bestaan van het fenomeen Orvaline. Iemand vroeg me wat ik van haar vond, ik kende haar niet, en nu kan ik nooit meer terug.

Ik wil me niet uitspreken over deze dame; ik heb maar een paar tweets gelezen en uiteindelijk kraamt iedereen weleens onzin uit. Mogelijk is Orvaline iemand met wie ik het best zou kunnen vinden: ze nam acht keer deel aan Blokken en stelde ooit een datingprogramma op basis van iemands boekenkast voor. Koppel die twee feitjes los van een overdreven focus op zwaar bier en de voorts nog wildvreemde mag gerust de neus tegen mijn papieren wand komen drukken.

Gesteld dat dat gebeurt in geklede toestand.

Orvaline begreep dit weekend niet dat een aantal van haar volgers het vulgair vond dat ze uitging in een doorzichtig topje. Op de helft van een tepelhof na hing alles open en bloot, zo viel op de door haar geposte foto’s te constateren. Excuseer, er zat nog een netje omheen, en verspreid over de ochtend ook een tiental tweets en retweets over haar hangborsten – háár woorden, voor mijn hoofdredactie mij per circuskanon naar de redactie van ’t Scheldt verwijst.

Met dezelfde begeestering waarmee ik mensen uit de weg ga die de nood voelen iedere zweem van een gedachte als rattenvergif op Twitter rond te strooien, mijd ik als vendelzwaaiers hen die naakt als statement gebruiken. Ja, uw lichaam is oké, in welke vorm het zich ook moge manifesteren. Nee, u hoeft het daarom niet in mijn gezicht te komen duwen.

Vandaar de vraag: wat is vandaag fatsoenlijk en wat niet? Is je zelfexpressie in het nachtleven dezelfde als die op het werk of aan een schoolpoort? En als zoiets afhangt van de plaats, hangt het dan ook niet af van de mensen met wie je die plaats deelt?

Als een vrouw halfnaakt mag rondlopen, mag een man dat dan ook? Hangen wij de zak straks ook gewoon in een netje te drogen, zolang de eikel maar bedekt blijft? Laat ik komend weekend het zweet van míjn hangtieten wrijven door iedere rug die zich een weg door de dansende massa wurmt?

Opvallen is daarom nog geen statement maken. Positief of negatief, je dringt iemand iets op. Van mij mag het hoor, laat maar waaien, maar zet dan op Twitter geen mensen te kakken die er wel aanstoot aan nemen. Want net zoals niet iedereen op een dickpic zit te wachten, doet niet iedereen dat op iemands borsten.