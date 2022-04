Ja, Jan Fabre had kunnen weten dat hij grenzen overschreed

“Tussen 2000 en 2018 heeft niemand melding gemaakt. Hoe had Fabre dan moeten weten dat hij grenzen overtrad?”, zo nam meester Eline Tritsmans de verdediging op van Jan Fabre bij de vorige zitting van het proces omtrent de kunstenaar. Die uitspraak is op diverse vlakken problematisch. Ze legt namelijk de verantwoordelijkheid om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen of te stoppen bij het slachtoffer.

Als je de redenering van meester Tritsmans doortrekt, wat doe je dan met bijvoorbeeld vele diefstallen. Als er geen alarm afgaat, hoe moet de inbreker dan weten dat hij niet welkom is? Als je niet betrapt wordt, is er dus geen probleem?

Bij grensoverschrijdend gedrag wordt heel snel de rekening gemaakt van degene die het ondergaat. Waarom hebben die mensen hun mond niet vroeger opengedaan? Het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag wordt in handen van het slachtoffer gelegd. Victim blaming, dus.

Om dan toch maar een antwoord te geven op de vraag van meester Tritsmans: hoe kan je tijdig weten dat je grenzen overtreedt? Wel, hier zijn alvast de drie trefwoorden, ontleend aan het Sensoa Vlaggensysteem. Stel jezelf drie vragen.

De eerste vraag is: is er toestemming? En neen, zwijgen is geen toestemming; zwijgen is alleen maar zwijgen. Als je wil weten of er toestemming is voor een bepaalde handeling, hoef je maar drie woorden uit te spreken: is het oké? Denk er wel aan: elke nieuwe stap heeft opnieuw toestemming nodig. Het is niet omdat iemand het oké vindt dat je haar plafond vol kevers kleeft, dat het oké is om ook de meubelen vol te plakken. En op elk moment kan iemand haar of zijn toestemming weer intrekken. Dat is soms vervelend, maar het is ons aller recht. Een mens mag van gedacht veranderen.

De tweede vraag is: is de relatie gelijkwaardig? Als een betrokkene zeggenschap heeft over de carrière van de ander, is het antwoord per definitie ‘neen’. Het is geen toeval dat in de meeste gevallen van grensoverschrijdend gedrag op het werk de persoon die het gedrag stelt, een vorm van macht over de ander kan uitoefenen. Macht maakt relaties troebel. Het minste wat je van mensen met macht mag verwachten, is dat ze zich bewust zijn van hun positie en daar rekening mee houden.

De derde vraag is: als er sprake is van toestemming, is die dan ook vrijwillig? Of voelt iemand het aan alsof men niet anders kan dan ‘ja’ te zeggen, uit angst voor consequenties? Wordt er ingestemd met een voorstel, omdat de indruk is ontstaan dat men dan sneller een stap vooruit kan zetten in haar of zijn loopbaan? Dit betekent, dat je heel erg duidelijk moet zijn over je intenties. Haal de macht uit de relatie en durf kwetsbaar te zijn. Stel je bloot aan een mogelijke afwijzing. Wees eerlijk tegenover de ander en jezelf.

Als er op een van deze drie vragen geen ondubbelzinnig ‘ja’ kan worden gegeven, zou er een knipperlicht moeten gaan branden. Dan wordt het tricky. Alle mensen met macht doen er dus goed aan zich tijdig een paar vragen te stellen.

Er is de voorbije tijd zoveel onder de mat geschoven, dat er niks meer bij kan. Iemand zal er vroeg of laat over struikelen en ons ter verantwoording roepen. Dat is niet ‘de schuld van de tijdsgeest’ of overdreven wokeness. Hoe meer macht iemand heeft, hoe omzichtiger die persoon er mee moet omgaan. Wacht niet tot het alarm afgaat, denk vooruit.

Bedankt, meester Tritsmans, om de juiste vraag te stellen.