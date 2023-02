Ja, de staatssecretaris heeft ontzettend veel opvang bijgemaakt, maar op geen enkel moment is ze dit probleem de baas geweest

Bruno Struys is journalist bij De Morgen.

Op 22 december begon staatssecretaris Nicole de Moor de asielzoekers in het kraakpand in de Paleizenstraat onderdak te geven. Al sinds oktober verbleven die daar noodgedwongen, bij gebrek aan opvang bij Fedasil. De Moor wou naar eigen zeggen “een einde maken aan die schrijnende situatie”.

Dat deed ze in zo’n tempo dat nog eens twee maanden later de situatie enkel schrijnender is geworden. De balans zijn twee overlijdens, enkele branden, vechtpartijen, infecties boven op infecties, honger en la grande finale: ongeveer honderdvijftig mensen die alweer op straat kunnen slapen.

En waar stoort de Vlaamse minister van - checkt notities - Samenleven zich aan? Het gebrek aan communicatie tussen het Brussels gewest en een Vlaamse gemeente. Minister Somers heeft natuurlijk wel gelijk om de chaos aan de kaak te stellen, maar zijn aandacht gaat wel héél summier naar de echte slachtoffers ervan: asielzoekers die al weken of maanden niet krijgen waar ze recht op hebben.

Als hij het heeft over een aanzuigeffect van dat kraakpand in de Paleizenstraat, dan is dat te gek voor woorden. Er is werkelijk niemand daar gaan wonen uit liefde voor de geur van urine in de gangen. Ze zijn niet aangezogen door dat kraakpand, ze waren net ervoor gewoon de straat op geduwd. En nu opnieuw.

De chaos bij de ontruiming van het kraakpand is deels te wijten aan de ingewikkelde staatsstructuur, waardoor mensen blijkbaar niet meer met elkaar praten, maar dat leidt af van de echte verantwoordelijkheid. Het is aan de federale regering om de asielopvang in handen te nemen, te coördineren en op te lossen. Dit asielbeleid is al meer dan een jaar de naam niet waardig en toch zijn er mensen die blijven roepen over een aanzuigeffect.

Het enige dat op dit moment zuigt, is het asielbeleid. De empathische opstelling van wie er deel van uitmaakt, is al lang niet meer te verzoenen met de feiten.

Meer dan 7.000 veroordelingen voor het gebrek aan opvang, honderden mensen op straat in de bijtende koude en een recordhoge dossierachterstand bij de asieldiensten. Ja, de staatssecretaris heeft ontzettend veel opvang bijgemaakt, maar op geen enkel moment is ze dit probleem de baas geweest. Is het dan nog geloofwaardig om op Europees niveau te pleiten voor een deur in het hek?

De negatieve effecten op onze samenleving zijn gigantisch. Wie recht heeft op asiel en hier dus mag blijven, heeft nogal een eerste kennismaking met dit land. Voor hen is het trauma boven op trauma. Straks mogen ze de taal leren en zich aanmelden bij VDAB. Bonne chance.

Maar ook wie voorstander is van een kordate aanpak van mensen in illegaal verblijf - wat overigens in het voordeel is van vluchtelingen - kan onmogelijk tevreden zijn met de huidige gang van zaken. Werkelijk alles is beter dan de asielchaos van het afgelopen jaar. De bodem is bereikt en toch zal een nieuw dieptepunt ons niet langer verbazen.

Het is voorspelbaar dat nu een deel van de aandacht zal gaan naar het onderbrengen van asielzoekers in hotels. Stel je voor, mensen geven waar ze recht op hebben: bed, bad en brood. En wat vaak vergeten wordt: een snelle, heldere procedure.