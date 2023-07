‘Israël heeft zichzelf de mogelijkheid gegeven het Hooggerechtshof buitenspel te zetten’

Hooggerechtshof buiten spel

In Israël heeft de zittende regering door het goedkeuren van een wet in de Knesset zichzelf de mogelijkheid gegeven het Hooggerechtshof naar eigen goeddunken buitenspel te zetten.

Daar wordt ook hier op zijn zachtst gezegd verbaasd op gereageerd. In het land zelf leidt dit vanaf het voornemen om die wet voor het parlement te brengen, tot massale protesten. Wat nu zal volgen lijkt niet te voorspellen.

Mag ik erop wijzen dat er nog niet zo lang geleden een Belgische partij, in een ontwerptekst voor hun ledencongres, een voorstel had om ook in ons land aan de regering een mogelijkheid te geven de uitspraken van het Grondwettelijk Hof nietig te verklaren?

Dit heeft nauwelijks een rimpeling veroorzaakt.

Of het voorstel al of niet is goedgekeurd, is me niet duidelijk. Maar alleen al het feit dat een Belgische partij de mogelijkheid wil creëren om onze rechtstaat onderuit te halen zou toch iets meer ophef mogen teweegbrengen. Vooral als men bedenkt dat vanuit die hoek in het verleden ook al blijk werd gegeven van een ernstig misprijzen van rechterlijke uitspraken die niet in lijn lagen met wat hen het best uitkwam. De opmerking over “activistische rechters” zal men zich toch nog herinneren?

Dezelfde partij belooft zowat de hemel op aarde voor hun kiezers, maar ik ben bang voor wat dreigt te komen als de huidige kiesvoorspellingen bewaarheid worden.

Alex Michiels, Oudegem

Rhodos

Een all-in vakantie op Rhodos of elders houdt blijkbaar in dat je, naast alle zorgen, ook je verstand thuislaat. De toeristen zagen de vlammen naderen maar wachtten op het fiat van het hotelpersoneel om te vluchten. Volgend jaar is men dit debacle vergeten en zijn er weer andere kandidaten die willen genieten van het hete Zuiden tot iedereen de les begrepen heeft. De klimaatverandering zal het toerisme grondig door elkaar schudden. Vakantie in België is een prachtige en nu nog veilige optie.

Lucienne Colpaert, Dendermonde