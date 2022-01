Een selectie van lezersbrieven aan onze redactie.

Is deze Vlaamse regering de zwakste ooit?

De onmacht van deze Vlaamse regering, de afwezigheid van leiderschap, en haar parochiale mentaliteit, lijken mij niet eens het meest fundamentele probleem te zijn. Moeten we ons niet de vraag stellen of onze Vlaamse instellingen nog wel over de noodzakelijke schaalgrootte beschikken om de grote uitdagingen aan te kunnen? Is het Vlaamse beleidsniveau niet vele maatjes te klein om überhaupt nog relevant te zijn?

Wordt het niet veel zinvoller om al onze aandacht, energie en politiek kapitaal te spenderen om versneld aan de verdere opbouw te werken van een meer geïntegreerd en federaal Europa, dat in ons huidig tijdsbestek het enige niveau blijkt te zijn dat over voldoende power beschikt om ons in deze turbulente wereld overeind te houden?

Stephaan Taccoen, Brugge

Taboe

Dat Ciska Hoet ontevreden is over de aflevering van Taboe met als onderwerp ‘vrouwen’ is haar goed recht (DM 8/1). Toch maakt ze enkele fouten in haar beoordeling.

De aanwezigheid van Griet Vandermassen in het programma was haar niet welgevallig, zelfs op zeker moment het “grootste dieptepunt”. De uitspraken van Vandermassen “dreigen seksueel geweld te vergoelijken”, schrijft ze.

Waar ze zoiets haalt, is me volstrekt onduidelijk. Hebben de andere deelneemsters haar op één enkel moment ter orde geroepen? Ik dacht het niet. Ze vulden elkaar perfect aan met confronterende getuigenissen, veel empathie en een interessante kadering van de complexe man-vrouwrelatie.

Dit is wat wij gezien hebben. Misschien spreekt Ciska Hoet voor haar winkel maar zeker niet voor de vrouwen die dit evenwichtig programma maakten. Dat deze vrouwen het woord ‘feminisme’ een andere invulling geven dan Hoet is niet abnormaal. Feministen die het altijd over gelijkheid/ongelijkheid hebben zouden beter over ‘gelijkwaardigheid’ spreken. Daar krijgen ze alle vrouwen en veruit het gros van de heren mee.

Jean Ranson

Seksisme

In De zevende dag mocht Barbara Pas (VB) in discussie gaan met oud-minister van Justitie Gaston Geens (CVP) over seksisme. Het dispuut draaide om de veroordeling van Jef Hoeyberghs en zijn vrouwonvriendelijke uitspraken. In het diepst van haar gedachten had de leading lady van het Vlaams Belang spijt dat ze geen druppel moslimbloed in Jef gevonden hadden. Ze had haar voorbereiding gemaakt in de hoop dat Dries Van Langenhove alsnog het bericht stuurde dat de grootmoeder van de plastische chirurg een hoofddoek droeg. Geen halfslachtig sjaaltje dat je in deze contreien vroeger algemeen zag, neen, een echte sluier.

Ze moest haar standpunt te elfder ure nog snel wijzigen. Jef was volbloed Vlaming.

Ik vraag me af waarom die dame alsmaar meer opduikt in allerlei duidingsprogramma ‘s. Ze laat geen kans onbenut om uit te halen naar alles en iedereen die nog maar in de buurt van een moskee komt.

Gaston bleef beleefd, al beet hij af en toe een stukje van zijn tong. Hij zal er de komende dagen naar spreken.

Lucienne Colpaert, Dendermonde