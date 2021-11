Is het normaal dat miljoenen euro’s bedoeld voor de zorg in de zakken van commerciële bedrijven en hun aandeelhouders verdwijnen?

Cathy Galle en Dimitri Thijskens zijn journalisten bij De Morgen.

“Ze liggen op vinkenslag.” Het is een zinnetje dat we tijdens de research voor onze rusthuizenreeks herhaaldelijk hoorden. Die ‘ze’ slaat voornamelijk op grote vastgoedfondsen en buitenlandse zorgmultinationals. De reden waarom ze ongeduldig en gespannen zitten te wachten? De nakende stemming in het Vlaams Parlement over een decreetswijziging die privé-investeerders moet toelaten in de Vlaamse publieke zorg. Die leidde de afgelopen maanden al tot veel commotie. De Vlaamse meerderheidspartijen vinden het een ideale oplossing om lokale besturen meer slagkracht te geven. De oppositiepartijen, vakbonden en tal van middenveldorganisaties zijn faliekant tegen.

Dat er discussie en debat is over zo’n belangrijke wijziging, namelijk privécenten toelaten in de publieke zorg, is een goede zaak. Alleen jammer dat er vaak nogal naast de kwestie wordt gediscussieerd. De voorstanders argumenteren dat er op zorg weinig winst gemaakt wordt en we vooral blij moeten zijn dat privébedrijven in deze sector willen investeren. De tegenstanders noemen commercialisering in de zorg het begin van het einde, namelijk het einde van goede zorg.

Om correct te discussiëren zijn er feiten nodig, onbetwistbare feiten. Dus ging De Morgen kijken naar de sector waar die commercialisering al lang gaande is, namelijk de ouderenzorg. Ongeveer een derde van de Vlaamse rusthuizen is al in handen van een commercieel bedrijf of zorggroep.

Wat blijkt uit ons onderzoek? Commerciële rusthuizen maken inderdaad weinig tot geen winst. Maar de vastgoedfondsen die eigenaar zijn van minstens een deel van de gebouwen overduidelijk wel. Er vloeit elk jaar minstens 93 miljoen euro aan huurgeld weg uit de zorg naar die fondsen en hun aandeelhouders. Dat blijkt uit een analyse van de jaarverslagen van die beursgenoteerde fondsen.

Wat ons bij de vraag brengt: moeten we het normaal vinden dat miljoenen euro’s die voor de zorg bedoeld zijn in de zakken van commerciële bedrijven en hun aandeelhouders verdwijnen? En vooral: moeten we toelaten dat de praktijken zich verderzetten in de hele openbare Vlaamse zorg? Dus niet alleen in de OCMW-rusthuizen maar evengoed in de publieke jeugdzorg, kinderopvang, openbare ziekenhuizen en geestelijke gezondheidszorg?

De commerciële rusthuizen schermen graag met efficiëntie en schaalvoordelen. Ze vertellen verhalen over geautomatiseerde medicatiekarren en digitale systemen die doorgeven wanneer de bewoner geen water meer in zijn frigo heeft staan. Allemaal systemen om de kosten te drukken. Tegelijkertijd klaagt het personeel dat er amper tijd is voor een écht gesprek met de bewoners. Efficiënter zal het wel zijn, maar is dat per definitie ook beter? Is dit de zorg die we willen aan het einde van ons leven? Laat ons het debat vooral daarover voeren.