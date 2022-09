Frederik De Backer is columnist.

Is het nog oké om het fenomeen ladies-only gyms een beetje raar te vinden? Zodra je iets denkt waarvan enigszins kan worden aangenomen dat een minderheid, zelfs wanneer die een meerderheid is, in casu vrouwen (5.875.106 versus 5.708.902), of laten we hen een kwetsbare groep noemen, of nee… Begrijpt u wat ik bedoel?

Blijkbaar bestaan er fitnesscentra wo Männer verboten sind. Orwell op een spinfiets. Uit Amerikaans onderzoek is gebleken dat 71 procent van de vrouwen de work-out aanpast na een negatieve ervaring waarbij ze zich bekeken voelden, gevolgd werden of zelfs ongewenst aangeraakt. Die laatste twee zijn valabele redenen om eender wie uit de zweethut te bannen, maar zich bekeken voelen? Dat is, meer nog dan de prijs van het abonnement, de steroïden en met geen afzuiginstallaties te verschalken zweetgeur, de tol die je trots vraagt. Daarin zijn man en vrouw gelijk – zoals in alles, zo moest mij nooit worden aangeleerd.

Al twintig jaar ben ik verwikkeld in een tussen vreetbuien en schranspartijen door gevoerde strijd met mijn eigen lichaam; ook ik heb me bekeken gevoeld. In het fitnesscentrum, in het zwembad, verdomme overal waar ik ga of sta. Alsof een man niet naar zijn tieten wordt gestaard.

En dan?

Waarom moeten we elke dag om een andere reden een slachtoffer kunnen zijn?

Begrijp me niet verkeerd: iedereen zou zich overal veilig moeten kunnen voelen, dat staat buiten kijf. Maar ik mag toch hopen dat mannen die vrouwen de daver op het lijf jagen of met hun poten niet van dat lijf kunnen afblijven ook in een gewoon fitnesscentrum de deur worden gewezen? Wat voegt segregatie toe dat een oplettende uitbater niet kan?

Ik snap dat verlichting niet op een roeibank moet worden gezocht, maar is dit de kant die we uit willen? Elk zijn clubhuisje? Apart zwemmen is iets waartoe je een ander soort fundamentalisten verwacht te horen oproepen. Om de zwemvergelijking door te trekken: je kunt als man te water gaan in een zwemshort of een Speedo. Beide volstrekt legitiem, alleen loop je met die laatste meer te kijk. Dwaalt de blik van een vrouw nooit af richting polyester bobbel?

Ik lees dat een van de vele voordelen van ladies-only gyms is dat je ‘ongegeneerd kan squatten in strakke spandex pakjes’. Los van de vraag of de verlustigde blikken van 5.708.902 perverten wenselijk zijn, kan men zich afvragen of er bijlopen in strakke spandex pakjes wel zo wenselijk is wanneer onzekerheid speelt. Het laatste waarin je mij ooit zal zien squatten is iets strakker dan een basketshortje.

Naar iets kijken wil nog niet zeggen dat je het wil neuken. Niet iedere man heet Harvey Weinstein.

Dit is geen feminisme, dit is een verkoopspraatje. Met, zoals altijd, onzekere mensen als prooi.