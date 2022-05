Maud Vanhauwaert is columnist.

In plaats van dit stukje te schrijven, zou ik beter eens naar de bibliotheek gaan. Intussen is mijn boete wellicht hoger dan de prijs van de geleende boeken zelf. Is het niet vreemd dat voor sommige misdrijven de strafmaat groeit met de tijd, en dat die voor andere net verkleint? Bij sommige delicten ‘verjaren de feiten’ zelfs helemaal als je maar lang genoeg wacht. Ik heb het altijd een gekke uitdrukking gevonden. Ik stel me voor hoe Verkrachting verjaart. Verkrachting hangt slingers op en vult ballonnen met lachgas. In plaats van ‘lang zal hij leven’ klinkt er ‘we zijn allang vergeten, in de gloria’. Het feestje van Verkrachting gaat door tot diep in de nacht. Er zijn serpentines en een mooi versierde taart. (En was er niet ook iets met een kaars?) Als ik maar lang genoeg wacht, zal de bibliotheek mijn verzuim misschien vergeten. Als mijn feit eenmaal verjaart, zal ik de bibliothecaris uitnodigen. Als cadeau neem ik wel wat boeken mee.