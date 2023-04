Is het idee van de nationalisering van het betaalsysteem definitief van de baan? Helemaal niet

Paul De Grauwe is professor aan de London School of Economics. Zijn column verschijnt tweewekelijks.

De geschiedenis van het bankwezen is er een van crisissen die zich op dezelfde wijze blijven herhalen. In een vorige column maakte ik (hopelijk) duidelijk waarom dat zo is: banken zijn afhankelijk van vluchtige deposito’s, die in een oogwenk kunnen teruggetrokken worden, terwijl ze risicovolle leningen toestaan die voor jaren vastliggen.

Zolang er vertrouwen is in het banksysteem stelt dat geen probleem. De deposanten houden hun deposito’s dan in de bank. Maar wanneer een bank verliezen leidt op haar uitstaande kredieten kan wantrouwen toeslaan. Deposanten rennen dan naar de bank in kwestie, en ook naar andere banken, en vragen hun deposito’s op. De meeste banken kunnen daar dan niet aan voldoen. Dat is duidelijk een broze constructie.

Het is een constructie die de overheid dwingt om permanent brandweerman te spelen. Want een bankencrisis leidt meestal tot veel economische ellende: mensen verliezen grote delen van hun vermogen; bedrijven kunnen geen geld meer lenen; de productie daalt en de werkloosheid stijgt. Kunnen we geen beter systeem bedenken dan een waarin een broze constructie bij elke grote schok moet gestut worden door de overheid?

Economen hebben daar al lang over nagedacht. Tijdens de jaren dertig van de vorige eeuw leidde een diepe bankencrisis tot de Grote Depressie met een dramatische stijging van de werkloosheid en grote sociale en politieke omwentelingen tot gevolg.

In die dramatische omgeving kwamen professoren van de universiteit van Chicago, het bolwerk van de vrijemarkteconomie, met een merkwaardig plan voor de dag. Hun uitgangspunt was dezelfde analyse van de broosheid van het banksysteem die ik hier heb ontwikkeld, maar anders geformuleerd: banken creëren deposito’s, geld dus, waarmee betalingen worden verricht. Ze staan dus in het centrum van het betaalsysteem zonder hetwelk de economie niet kan draaien.

Het probleem is dat dit betaalsysteem gebaseerd is op bankkrediet. Dat laatste is heel risicovol. Het is dan ook niet rationeel om zo’n essentieel publiek goed als het betaalsysteem te grondvesten op een risicovolle en dus labiele structuur.

De conclusie van de Chicago-professoren was dat het betaalsysteem ontkoppeld moest worden van het kredietstelsel. Hoe? Hier was hun recept: verplicht de banken die deposito’s (betaalmiddelen) uitgeven om de tegenwaarde ervan aan te houden in de vorm van reserves bij de nationale bank. Banken die betaalmiddelen creëren zouden dus geen krediet meer kunnen verschaffen aan bedrijven en huishoudens. Kredietverlening zou alleen nog kunnen door instellingen die geen betaalmiddelen creëren.

De facto betekende dit dat het bankstelsel zou worden genationaliseerd. Immers, elke dollar deposito die banken creëerden moest gebaseerd zijn op een dollar deposito bij de nationale bank. De banken zouden gewone filialen worden van de nationale bank. Een merkwaardig voorstel van economen die vurige voorstanders waren van de vrijemarkteconomie.

Het was natuurlijk een heel naïef plan. Het hield geen rekening met het feit dat de bankiers zich met hand en tand zouden verzetten tegen een plan dat hen veroordeelde laagbetaalde ambtenaren te worden. Het plan werd geklasseerd.

Is daarmee het idee van de nationalisering van het betaalsysteem definitief van de baan? Helemaal niet. De opkomst van cryptomunten heeft de centrale banken ertoe gebracht om alternatieven voor die cryptomunten te bedenken. Die centrale banken geven vandaag bankbiljetten uit die deel uitmaken van het betaalsysteem. Ze zouden dus ook deposito’s kunnen uitgeven die aangehouden kunnen worden door gewone burgers. Die zouden de deposito’s kunnen gebruiken om betalingen te verrichten, zoals ze dat vandaag ook doen met bankdeposito’s.

De centrale banken zouden dus twee soorten betaalmiddelen uitgeven, de bankbiljetten en digitale munten (deposito’s). Die laatste zouden concurreren met bankdeposito’s. Het voordeel van de digitale munten is dat ze veiliger zijn dan de bankdeposito’s. Concurrentie zou er kunnen toe leiden dat bankdeposito’s verdwijnen. Het betaalsysteem zou de facto genationaliseerd zijn.

Zal het zover komen? De banken zijn druk bezig de hele constructie van digitale munten te ondermijnen. Ze slagen daar wonderbaarlijk in. De voorstellen voor de creatie van digitale munten die nu op tafel liggen zitten vol gebruiksbeperkingen. Die beperkingen moeten de toekomst van de bankdeposito’s en van banken garanderen. Een gemiste kans?