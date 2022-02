Is het economisch beleid van ons land zo slecht? Mijn antwoord is kort en bondig: neen

Paul De Grauwe is professor aan de London School of Economics. Zijn column verschijnt tweewekelijks.

Het lijkt erop dat de pandemie aan het uitbollen is. Of tenminste, dat is de indruk die ik krijg wanneer ik de versoepelingen overschouw die de regering heeft aangekondigd. Het rijk der vrijheid is om de hoek. Tijd om de vraag te stellen hoe succesrijk het economisch beleid in België is geweest sinds het coronavirus ons land binnenviel.

Er heerst over deze vraag een groot cynisme bij een deel van de groep Bekende Vlaamse Economen (BVE). Het was wanbeleid, hoor ik hen zeggen, de overheid is ontspoord. Die overheid heeft het geld door ramen en deuren gegooid. Onze kinderen worden opgezadeld met torenhoge schulden. Het is een schande, het is onverantwoord. Enzovoort.

Is dat wel zo? Is het economisch beleid van de federale overheid zo slecht? Mijn antwoord is kort en bondig. Nee. Het was een goed beleid dat resultaten heeft geboekt om u tegen te zeggen.

Toen de crisis uitbrak, bestond er een acuut gevaar dat de economie zou imploderen. Grote delen van de productie vielen stil ten gevolge van toeleveringsproblemen aan de bedrijven. Met minder productie dreigde het inkomen van miljoenen werknemers in vrije val te geraken. Dit zou de productie verder naar beneden hebben geduwd en de economie in een deflatoire spiraal hebben gestort. Duizenden bedrijven konden failliet gaan en de tewerkstelling van miljoenen mensen kwam in gevaar. De Belgische regering deed wat verantwoordelijke regeringen moeten doen: het economische systeem stutten door bedrijven en werknemers massaal te ondersteunen. Die steun belette dat de deflatoire spiraal die in gang was gezet door de pandemie onherroepelijke schade berokkende aan het economische weefsel. De Belgische regering volgde dit beleid van ondersteuning zoals de meeste regeringen van de westerse landen dat deden. Ze deed zelfs iets meer dan de meeste andere landen.

Dat beleid heeft gerendeerd. Na de terugval van het bbp met 5,7 procent in 2020 kende België een spectaculaire economische heropleving in 2021: het bbp groeide met 6,1 procent. Het gevolg was dat op het einde van 2021 de Belgische economie weer op het niveau van voor de pandemie was. Daarmee deed België het evengoed als Nederland, maar beter dan Frankrijk en Duitsland die nog altijd onder het niveau van 2019 zitten. Ons land deed het ook beter dan gemiddeld in de eurozone.

Zelfs geen dure investering

Dat beleid leidde natuurlijk tot grote budgettaire tekorten en een sterke toename van de overheidsschuld. En nu hoor ik sommige BVE’s zeggen dat het onverantwoord was om de overheidsschuld zo te laten oplopen. Ik hoor ze echter niet zeggen welke uitgaven ze tijdens de pandemie niet zouden hebben gedaan, welke bedrijven ze niet zouden hebben gesteund, welke werknemers niet hadden moeten rekenen op de vrijgevigheid van de overheid. Ik hoor ze ook niet zeggen wat er gebeurd zou zijn met onze economie hadden we als doelstelling gehad de overheidsschuld niet te laten oplopen.

Gelukkig hebben we de overheidsschuld sterk laten oplopen. Het was een van de meest renderende investeringen die de Belgische overheid in de naoorlogse periode heeft gedaan. Het zal bovendien zelfs geen dure investering blijken te zijn. Door de sterke economische heropleving en de inflatie (hierover volgt wat meer) daalde de schuldratio van de overheid (schuld/bbp) van 112,8 procent in 2020 tot 108,6 procent in 2021. Het ziet ernaar uit dat groei en inflatie die schuldratio in de komende jaren nog verder naar beneden zullen halen. Mijn verwachting is dat in 2023 de schuldratio van de Belgische overheid opnieuw op het niveau zal liggen van voor de pandemie. Met andere woorden: de investering die de overheid deed om de economie te ondersteunen zal zich in vier jaar hebben terugbetaald. Weinig beleggers doen het beter.

Alternatief?

En de inflatie dan? Die inflatie kwam er voor een deel als gevolg van het stimuleringsbeleid van de overheden en van de ECB die massaal veel liquiditeiten in de economie pompte. Die inflatie was echter ook en vooral het gevolg van de grote toeleveringsproblemen van strategische producten en van het geopolitieke spel dat de Russen speelden en hun moment kozen om Europa te treffen door minder gas te leveren. Over die kant van de inflatie kan de Belgische overheid niet verantwoordelijk gesteld worden.

Voor een deel was de inflatie dus ook het gevolg van het stimuleringsbeleid van de Belgische (en Europese) overheden en van de ECB. Maar opnieuw, wat was het alternatief? Geen stimuleringsbeleid om de inflatie lager dan 2 procent te houden? Dan antwoord ik nee. De inflatie die we vandaag hebben is (voor een deel) de prijs die we betalen voor een beleid dat ervoor gezorgd heeft dat duizenden bedrijven overeind bleven en dat miljoenen mensen niet in de miserie werden geduwd. Dat is een kleine prijs die we betalen voor het vermijden van een economische en sociale catastrofe. Een pluim voor de Belgische regering.