Is een grote en moderne militaire slagkracht werkelijk alles wat er te bedenken valt als oplossing?

Januskop

Jonathan Holslag schreef – alweer – een bijzonder lezenswaardig stuk voor deze krant (DM 12/3). In zijn opiniebijdrage schetst hij het grotere plaatje in verband met de oorlog in Oekraïne. Zijn gedegen politicologische en historische analyse van het conflict aldaar stelt mij in ieder geval in staat om geen al te voorbarige of ongefundeerde stelling in te nemen.

Holslag stelt de hypocrisie waarmee het Westen zijn ‘waarden’ pretendeert te exporteren terecht aan de kaak. De voorbeelden zijn legio. Amerika hielp, met de hulp van ons land, een wrede dictator als Mobutu in het zadel, tegen de wil van het Congolese volk in. En dat allemaal onder het mom van de bescherming van de vrijheid en de democratie. Hoeveel westerse landen zijn er niet die lucratieve handelsakkoorden afsluiten met China terwijl ze verdomd goed weten hoe de Oeigoeren of politiek dissidenten er worden behandeld? Het getuigt allemaal van een minachting voor de intelligentie en de morele gevoelens van de rest van de wereld. Denken die lui in al deze westerse politieke en economische cenakels werkelijk dat men elders in de wereld zo dom is, dat zij met hun amorele, zelfs immorele gedrag, zomaar weg kunnen komen?

Er is echter één punt waarop ik grondig van mening verschil met Jonathan Holslag. Hij laat het voorkomen alsof de enige manier waarop we onze beschaving voor een gewisse neergang kunnen behoeden het opnieuw uitbouwen is van een grote en moderne militaire slagkracht. Is dat werkelijk alles wat er te bedenken valt als oplossing?

Een oplossing die het einde betekent van de ‘cumulatieve oorlogslogica’ is er één die authenticiteit voorop stelt. Nu leggen oorlogen – die aan de publieke opinie soms als ‘vredesmissies’ worden verkocht – al te vaak de basis voor bloedige conflicten in de nabije of verre toekomst. Als het Westen werkelijk democratie en mensenrechten wil uitdragen, dan moet dat op een eerlijke en oprechte manier gebeuren en niet op basis van allerlei verborgen en dubieuze agenda’s. Zolang het Westen, maar ook de rest van de wereld, een januskop opzet, zullen conflicten als dit in Oekraïne zich blijven voordoen.

Rik Lefevere, Geluwe