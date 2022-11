Is economie een echte wetenschap? Je zou eraan kunnen twijfelen als je ziet hoe vaak economische modellen ernaast zitten

Beste lezer,

We worden telkens weer met de neus op de feiten gedrukt: het leven wordt in sneltreintempo duurder. Zo kregen we afgelopen week te horen dat de tarieven voor treintickets en treinabonnementen vanaf februari met bijna tien procent verhogen, dat vanaf januari de prijs van kinderopvang voor 100.000 gezinnen stijgt en dat de tijd van de spotgoedkope vliegtickets definitief voorbij is.

De Belgische inflatie steeg in oktober naar 12,27 procent, opnieuw heel wat hoger dan het Planbureau had voorspeld. In de hele Europese Unie gaat het intussen om 10,7 procent. En dus zag de Europese Centrale Bank zich wel genoodzaakt om fors in te grijpen met een renteverhoging van 75 basispunten tot 1,5 procent. In de Verenigde Staten zitten ze intussen al aan 4 procent. Werkelijk alles wordt in de strijd gegooid om de inflatie in controle te krijgen, die vooral wordt aangewakkerd door de hoge energieprijzen.

En net nu hebben de energiereuzen hun kwartaalcijfers bekendgemaakt, waaruit blijkt dat zij de recordwinsten aan elkaar rijgen: 30 miljard euro dit jaar al voor het Britse Shell, 43 miljard voor het Amerikaanse ExxonMobil en zelfs 60 miljard voor het Noorse staatsbedrijf Equinor. Niet voor niets staat er nu zowel in België als de Europese Unie wetgeving in de stijgers om deze winsten af te romen en zwaarder te belasten. Zelfs in de Verenigde Staten denkt president Joe Biden erover na.

Nieuwe bazen, nieuwe wetten. Dat hebben ze bij Twitter gemerkt. Elon Musk was nog maar pas de nieuwe eigenaar of hij ontbond de raad van bestuur al en benoemde zichzelf tot CEO en voorzitter van het bedrijf. Ook kondigde hij aan dat iedereen die zijn of haar account als authentiek wil laten certificeren en minder aan reclame wil blootgesteld worden vanaf nu acht dollar per maand zal moeten betalen. Daarmee wil Musk naar eigen zeggen iedereen de kans geven om het gegeerde blauwe vinkje achter zijn naam te krijgen. Al lijkt het toch in de eerste plaats een nieuwe inkomstenstroom, naast de advertentiemarkt. Vraag is maar hoeveel Twitter-gebruikers uiteindelijk overstag zullen gaan.

Is economie een echte wetenschap? Je zou eraan kunnen twijfelen als je ziet hoe vaak economische modellen ernaast zitten. Arbeidseconoom Stijn Baert vindt in ieder geval van wel en legt uit waarom in de podcast ‘Het Inzicht’ van Joël De Ceulaer. Zeker het beluisteren waard.

Veel lees- en luisterplezier

Dimitri Thijskens

Economiejournalist

