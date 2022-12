Is de pakjesbezorger niet de Zwarte Piet van vandaag?

Luc Van Gorp is voorzitter van CM.

Zijn knecht staat te lachen / en roept ons reeds toe: / Wie zoet is krijgt lekkers, / wie stout is de roe! We hebben het als kind rond deze tijd van het jaar allemaal meegezongen. Wie zich niet braaf gedroeg, mocht een pak slaag verwachten van Zwarte Piet, de zwarte knecht van Sinterklaas. Vandaag doet de tekst pijn aan de oren. Het valt niet meer uit te leggen dat we een zwarte man lieten opdraven om – letterlijk – het vuile werk op te knappen. Het is terecht dat we deze traditie in vraag zijn gaan stellen. Dat Zwarte Piet steeds vaker vervangen wordt door roetpiet is zonder meer een positieve evolutie.

Maar toch wringt het. Want hoe belangrijk het debat over Zwarte Piet ook is, is het niet hypocriet om onze verontwaardiging te beperken tot die ene helper van de Sint? Uiteindelijk zijn de roetpieten maar een deel van een langere logistieke keten. Het speelgoed dat de goedheilig man brengt, gaat door meer handen dan die van zijn roetpieten.

Sinterklaascadeaus bestellen we vandaag vaak online. En als het geen sinterklaascadeaus zijn, dan wel kerstcadeaus of Black Friday-aankopen. De hele dag zie je bestelwagens van allerlei koerierbedrijven door de straat rijden. In een tempo van honderden pakjes per dag crossen de bezorgers van deur naar deur. Zo hard moeten ze werken dat hen vaak de tijd ontbreekt om de pakjes persoonlijk af te geven. Snel bellen, de doos op de drempel droppen en weer de bestelwagen in, naar de volgende klant.

Onderaannemers

Door met onderaannemers te werken, loert misbruik om de hoek. Inspectiediensten stelden bij meerdere koerierbedrijven tal van gevallen van zwartwerk en andere sociale inbreuken vast. Pakjeskoeriers moeten vaak keihard werken voor een zeer karig loon. Soms zou het omgerekend om amper 4 euro per uur gaan.

Is de pakjesbezorger op die manier niet de Zwarte Piet van vandaag? De knecht die mag sleuren met de zak van Sinterklaas en daar weinig voor terugkrijgt? Vaak zijn de chauffeurs bovendien mensen van kleur die zich op de arbeidsmarkt in een kwetsbare positie bevinden. Ze moeten zich tevredenstellen met precaire jobs, slecht betaald, slecht verzekerd en ondergewaardeerd.

Luc Van Gorp. Beeld ID / Bart Dewaele

Is ook dat geen debat waard? Kunnen we dergelijke praktijken nog aanvaarden in een moderne samenleving? Waar ligt de grens van onze consumptiedrang? We kunnen het toch niet normaal blijven vinden dat een pakje de volgende dag voor onze deur ligt en dat we daar niet eens verzendkosten voor moeten betalen? Het kan niet anders dan dat iemand de zwartepiet toegespeeld krijgt: zij die elke ochtend hun bestelwagen vol met dozen laden.

Het is een onhoudbaar model dat schade toebrengt aan mens en planeet en dat de gezondheid van mensen ondermijnt. Want gezondheid heeft evenzeer te maken met werkbaar en leefbaar werk. Wie dat weigert te zien, pleegt schuldig verzuim. Zowel het gerecht als de politiek neemt initiatieven om misbruiken in de sector tegen te gaan, maar het moet sneller. De sector van de koerierbedrijven is toe aan bezinning en daar mag druk achter zitten. Hoe verwoorden ze het alweer in dat sinterklaasliedje? Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is...

` `