Is de nieuwe generatie politici bereid echt werk van te maken van een heropleving van België?

Alain Gerlache overschouwt de politieke actualiteit.

“Hebben we in België een nieuw groot institutioneel circus nodig? Ik ben er niet echt van overtuigd.” Die uitspraak van premier Alexander De Croo in het Franstalige blad Wilfried (20/10) is een opsteker voor wie nieuwe en eindeloze communautaire onderhandelingen in 2024 vreest. Ze is logisch voor een premier die na de volgende verkiezingen in de Wetstraat 16 hoopt te blijven, maar niet voor een regeringsleider die met veel vertoon de burgerbevraging ‘Een land voor de toekomst’ lanceerde, die de grote lijnen van het federale België moest schetsen. Zoals verwacht werd die nepdemocratische oefening een maat voor niets.

De stellingname van Alexander De Croo past echter in een trend die we bij veel verkozenen zien. Dat blijkt uit een recente peiling van het CRISP, het Centre de recherche et d’information socio-politiques, een Franstalige instelling die bekendstaat voor de ernst van haar analyses – in haar publicaties zijn vleugjes humor nog zeldzamer dan feitelijke fouten.

Het CRISP vroeg de leden van alle parlementen naar hun visie op de institutionele evolutie van België, in het vooruitzicht van een eventuele nieuwe staatshervorming. De studie stelt vast dat het idee om bevoegdheden van de deelstaten te ‘herfederaliseren’ terrein wint tegenover een soortgelijke peiling na de verkiezingen van 2014. Er zijn uiteraard grote verschillen tussen de partijen, parlementen en gemeenschappen. Het zal niemand verbazen dat de Vlaams-nationalistische partijen, Vlaams Belang en N-VA, radicaal tegen zijn. De unitaire PVDA en de neobelgicistische MR zijn dan weer uitgesproken voor. Bij de twee partijen die aan alle opeenvolgende staatshervormingen hebben meegewerkt, de PS en de cd&v, zijn de meningen verdeeld.

Verzuring

De verschillende crisissen van de afgelopen twee jaar hebben natuurlijk een rol gespeeld in die evolutie. Ze hebben aan het licht gebracht dat de samenwerking op hogere niveaus, het Belgische en het Europese, versterkt moet worden. Maar dat is niet de enige reden. Een van de auteurs van de studie, Jérémie Dodeigne, professor politieke wetenschappen aan de universiteit van Namen, ziet ook “een generatie-effect, met de vernieuwing en verjonging van verkozenen, die misschien minder belang hechten aan de institutionele vraagstukken dan vroeger” (Le Soir 19/10).

Dat is een goed punt. De jongere parlementsleden hebben altijd in het federale België geleefd en kennen er alle zwakten van. Wat ze niet hebben gekend, anders dan hun oudere collega’s, zijn de ‘taalkwesties’ die het Belgische politieke leven in de jaren 1960 en 70 verzuurden en een instabiliteit veroorzaakten zoals ons land ze zelden heeft gekend. Om een einde te maken aan die opeenvolgende crisissen werden de bevoegdheden waarover de noorden en het zuiden van het land met elkaar botsten geleidelijk aan naar de deelstaten overgebracht, zodat de nationale regering, zoals die toen heette, ervan verlost was.

Vanuit het oogpunt van de eenvoud en de efficiëntie van de instellingen is het resultaat controversieel. Maar voor de stabiliteit van het land moet men objectief vaststellen dat het heeft gewerkt. Vandaag vloeien de spanningen, zelfs binnen Vivaldi, vooral vooruit ideologische en persoonlijke geschillen. Maar wie gelooft nu echt dat de communautaire spanningen niet opnieuw zullen opduiken wanneer de ‘geherfederaliseerde’ materies weer op tafel zouden liggen bij de federale regering?

Eén programma voor alle Belgen

We kunnen dus wat sceptisch staan tegenover die heropleving van het Belgische niveau. Niet alleen omdat in ons politieke systeem niet de verkozenen maar de partijtoppen zullen beslissen over de contouren en de inhoud van een zevende staatshervorming. Als we willen dat een federaal systeem in België werkt, hebben we − net zoals in bijna alle federale landen ter wereld − federale partijen nodig, of op zijn minste federale lijsten, die bij de verkiezingen in heel het land opkomen, met eenzelfde programma voor alle Belgen. Laten we niet vergeten dat de regionalisering van het land begonnen is met de splitsing van de traditionele partijen eind jaren 60. Dat is geen toeval.

Is de nieuwe generatie politici bereid er echt werk van te maken en het tij te keren? Pas dan zullen we kunnen vermijden dat de federale regering opnieuw een communautair slagveld wordt.