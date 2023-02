‘Is de laatste tram een oude, dan raak je per definitie niet meer thuis’: rolstoelgebruikers over hun ervaringen met De Lijn

Telkens een drama

Het openbaar vervoer in België haalt voor mensen met een beperking niet eens het niveau van een ontwikkelingsland. Het resultaat is dat ik zelfs niet eens moeite doe. Als ik het dan toch eens moet doen, 1 à 2 keer per jaar, dan is het telkens een drama. Je raakt er amper op, chauffeurs staan onder tijdsdruk en kunnen dus niet kunnen wachten tot je goed staat en je hebt zelfs niet de tijd om je kaartje te scannen.

Er zijn in Antwerpen maar of twee of drie metro’s met een lift. Bussen en trams hebben nog manuele oprijplaten. Kost een elektrisch systeem met een knopje voor de chauffeur zoveel meer? Kunnen alle deuren in nieuwe trams daar echt niet op voorzien zijn? En als de chauffeur zijn tram stopt voor een boom of een hindernis aan de halte, dan raak je er ook niet op natuurlijk.

Ach, zolang er te veel oude trams rondrijden kun je er nooit op rekenen en moet je vaak trams laten passeren. Is de laatste tram van de dag een oude, dan raak je per definitie niet meer thuis.

Lino Hiel (44) uit Antwerpen

Problemen met kinderwagen

Ik ben geen rolstoelgebruiker, maar heb wel problemen ervaren met een kinderwagen. Bussen reden voorbij of de chauffeur liet me niet op de bus, ook al had ik een abonnement. Ik heb toen een klacht ingediend bij De Lijn en de Vlaamse Ombudsdienst en het antwoord was dat een kinderwagen kan worden gezien als bagage en daarom geweigerd kan worden wanneer het te druk is op de bus.

Tijdens spitsuren was ik soms genoodzaakt te voet het traject naar huis in Leuven af te leggen. Maar hoe kan je nu een kinderwagen, met kind, beschouwen als bagage?

Sofie Wuyts (44)

Jarenlang gestopt

Ik ben al jarenlang gestopt met De Lijn te gebruiken met mijn zwaar beperkte zoon in rolstoel of grote buggy. Er zijn problemen met de opstapplaats, de te smalle deuropening, er is geen plaats of geen veilige berging, enzovoort.

Helene Vercauteren (57) uit Evergem

Onzichtbaar mindervalide

Ik ben zelf geen rolstoelgebruiker maar onzichtbaar mindervalide. Ik heb een zeer slechte rug, waardoor op- en afstappen moeilijk gaat en staan op een rijdende bus of tram zeker niet te doen is. Ik zie er ook nog redelijk jong uit, wat het voor ons, de ‘onzichtbare zieken’, soms dus nog moeilijker maakt.

Ilse Campo (49) uit Oostende

Taxi moeten nemen

Mijn dochter zat (gelukkig maar tijdelijk) in een rolstoel. Ze was wel in staat om heel even uit te stappen en met krukken de tram in te gaan. We wilden naar Zomer van Antwerpen maar dat traject bevatte een voor mij onbekende route met de tram.

Ik mailde naar De Lijn om te vragen welke soort trams er op die route reden, want als het een oude tram met dunne deuren en een hoge opstap zou zijn, zou het niet lukken om er op te geraken. Noch voor de rolstoel, noch voor mijn dochter.

Het antwoord dat ik kreeg was volstrekt naast de kwestie, dus hebben we een taxi moeten nemen.

Joke Van Dyck (47) uit Borgerhout

