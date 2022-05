De rechtszaak van de eeuw, wordt Heard vs. Depp genoemd. Het aantal kliks passeerde ruimschoots de 10 miljard.

“Oh my god, ik ben verslaafd aan die livestream”, vertelde een jonge vrouw me. Ze was team Depp, voegde ze eraan toe, want het was zonneklaar dat Amber Heard een slechte actrice was. “Ze kan niet eens tranen produceren.”

Hoewel ze lang niet de enige is die zo denkt, verbaasde het me: een vrouw die anno 2022 het leed van een andere vrouw zonder verpinken als vals afdeed.

Amber Heard is zeker geen perfect slachtoffer, aangezien ze ook dader was in deze waanzinnige relatie. Maar maakt dat haar pijn minder oprecht?

Is de beruchte MeToo-backlash aangebroken? Of zijn die vehemente anti-Amber-vrouwen vooral onder hypnose van dit sensationele spektakel?

In de spektakelmaatschappij, schreef Guy Debord, is “de waarneembare wereld vervangen door een keur van beelden die erboven staat”. Deze beelden worden gepresenteerd als “het waarneembare bij uitstek”.

Ik zie geen verdriet, dus is er geen.