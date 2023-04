Is dat hoe het mijn hele ­leven zal gaan? Zal ik me zo voelen, op het einde?

Auteur Lize Spit en haar Nederlandse collega Bregje Hofstede, allebei °1988, vertellen beurtelings over hun leven. Deze week: Bregje Hofstede.

In de aanloop naar het ­bezoek van de makelaar poetsen we ons huis. We maaien het gras en beginnen aan de grote lenteschoonmaak van de tuin. Terwijl ik onkruid trek, ligt de hond naast me en volgt met zijn kop de vlucht van de mezen die boven ons met nest­materiaal slepen.

In deze tuin heb ik ten minste zes ton aarde verplaatst, met een baby op mijn rug. Ik heb perken aangelegd waar nu, na jarenlange strijd, de bramen uit verdwenen zijn, en waarvan de grond zo dik met tijm begroeid is geraakt dat bij het wieden de geur ervan opstijgt. Twee peren­bomen hebben we ­geplant, een kerselaar, pruimen­bomen die we meenamen uit Nederland en die dit jaar misschien voor het eerst fruit zullen dragen.

De makelaar komt, in zijn jagersgroene Country Living-­outfit. Hij bromt goedmoedig dat het allemaal très bien is, die modernisations, de vue dégagée, de lichtinval. Wat een kwaliteit van leven, en zo kalm, bij de bosrand! Ja, zelf heeft hij Parijs ingeruild voor deze streek, om zijn kinderen een betere jeugd te geven, zegt hij terwijl hij over het speelgoed van onze dochter heen stapt. Mijn vriend kijkt me aan. Hij zegt niets maar het glinstert in zijn ogen, de pret, of misschien de tranen.

Later die middag loop ik door de late lentezon. Mijn schaduw beent voor me uit, twintig meter lang, de maan plakt als een raamsticker ­tegen de bleke lucht. Daar verderop staat de boom waar ik al jaren een oog op heb, een perfecte boom om een kind in te leren klimmen. Onze geheime plek in het bos zou dat worden.

Nou, zullen we dan maar blijven?, vraagt mijn vriend, die mijn nostalgische dweepzucht moeilijk verdraagt. Hij heeft het talent om vooruit te blijven kijken, ik struikel ­achterwaarts het leven door, en denk alleen: ergens heen verhuizen met fruitbomen in je kofferbak, en vertrekken voor ze vrucht dragen. Is dat hoe het mijn hele leven zal gaan? Zal ik me zo voelen, op het einde?

Einde en begin hebben ­beide het gewicht van lange duur: van tijd die zal verstrijken of al is verstreken, opgevouwen in een kort moment. Het einde gloeit, zoals het ­begin, van mogelijkheden, al zijn het nu de mogelijkheden die ik achterlaat.

Ik zal de eerste zijn die de advertentie bekijkt die straks online gaat. De meest enthousiaste klant, degene die het meeste ziet in de lege ­kamers, in de tuin die net op de rand staat van bloei. Een heel leven zal ik voor me zien, in alle detail: een kind dat leert kruipen over die oude tegels, een hangmat tussen die bomen, zachtjes schommelend in de wind, perfect om een boek in te schrijven.

Ons kind kan toch al lopen, bromt mijn vriend, en schudt me goedmoedig dooreen. Maar waar gaat ze leren ­fietsen?

In de verhuiswagen straks geen fruitbomen. Wel een kind, wel een boek waar het kraken van een hangmat in zit, en iets van de vlucht van nestelende mezen.