Is België veilig genoeg georganiseerd om minder te testen op covid-19? Twijfel

Bart Eeckhout is hoofdredacteur bij De Morgen.

De coronapandemie blijft maar duivelse dilemma’s op beleidsmakers afvuren. Wat ze ook doen, een keuze zonder risico’s is onmogelijk. Dat is ook nu nog altijd het geval, nu met omikron een variant van het virus is aangeland die meer mensen besmet maar tegelijk minder mensen ernstig ziek maakt.

Want ook zo’n wat gunstiger scenario brengt zijn eigen problemen mee. Die komen vooral in het test- en quarantainebeleid aan de oppervlakte. De verwachte, explosieve groei van het aantal omikronbesmettingen zet de teststrategie onder zware druk. Iedereen van wie vermoed wordt dat hij besmet zou kunnen zijn blijven testen, wordt onhoudbaar.

Dus zal er minder getest kunnen worden. Dat is niet zonder risico’s. Een deel van de besmettingsgolf blijft buiten beeld, waardoor de ziekte ongemerkt kan voortwoekeren, ook in kwetsbare omgevingen. Een strikter quarantainebeleid zou soelaas kunnen brengen, maar dat is maatschappelijk moeilijk vol te houden. Met de klimmende cijfers iedereen in quarantaine houden die in contact is gekomen met een besmetting betekent dat tal van werkplekken de facto gaan stilvallen, ook in cruciale sectoren zoals de zorg of het onderwijs. Laat je ook de quarantaineregels los, dan wordt het risico nog wat groter.

Maar je moet dus wel íéts doen. Het is niet eenvoudig om de juiste, of beter de minst slechte, beslissing te nemen. De focus op de overrompeling in het testbeleid of de impact van het quarantainebeleid is evenwel onjuist. Tests peilen naar de symptomen van de besmetting; beter is besmettingen te vermijden, zodat ze niet allen tegelijk de samenleving verlammen en het zorgstelsel in gevaar brengen.

In een samenleving die voldoende veilig georganiseerd is, kun je met een wat geruster hart beslissen om enigszins de rem te zetten op het testen. Is dat in België het geval? Twijfel. De boostercampagne verloopt meer dan behoorlijk. Dat is knap, maar het is niet voldoende. Is er voldoende ingezet op veilige, gezuiverde lucht op plekken waar veel mensen samenkomen? Neem het openbaar vervoer, neem de scholen. Is er van de verlengde kerstvakantie dankbaar gebruikgemaakt om scholen eindelijk voldoende veilig in te richten?

Het antwoord op die vraag is niet geruststellend. Nog altijd houden de departementen onderwijs en de organiserende schoolkoepels een afwachtende houding aan. Dit mogen we niet meer aanvaarden. Het inzicht dat het virus zich bij voorkeur verspreidt via de lucht op plaatsen waar veel mensen samen dezelfde lucht gebruiken is niet meer nieuw. Het is niet zo verschrikkelijk moeilijk om klassen veilig in te richten naar dat inzicht. Hetzelfde geldt voor bussen, trams, woon-zorgcentra of werkvloeren.

De minister en de inrichtende machten kunnen niet meer volstaan met de kreet dat ze de scholen willen openhouden. Dat willen we allemaal. Dat is al te makkelijk. Het gaat er juist om hóé je de scholen veilig openhoudt.