Ivo Victoria is schrijver van Alles is oké. Hij woont en werkt in Amsterdam. Zijn column verschijnt tweewekelijks.

Soms heb ik heimwee naar de tijd dat politici niét impulsief reageerden op elk incidentje, niét geilden op elk virtueel stemmetje (beter bekend als like), maar de tijd namen om iets in bredere context te zien, pro’s en contra’s af te wegen, desgevallend te bespreken met experts in het veld, om tot slot een weloverwogen inzicht te formuleren dat tot beleid kon leiden. Maar steeds vaker vraag ik me af of ik heimwee heb naar een tijd die nooit heeft bestaan.

Vandaag gaat staatssecretaris voor Gelijke Kansen Sarah Schlitz (Ecolo) luisteren naar een groep mensen die deze gelijke kansen aantoonbaar nog steeds niet heeft – vrouwen – en dat doet ze op een event waar deze vrouwen liever onder elkaar zijn, zonder mannen, omdat ze het idee hebben dat ze zo volledig vrijuit kunnen spreken. Zelfs indien je niet overtuigd bent van de noodzaak of vorm van deze bijeenkomst, is het niet bepaald een hele ingewikkelde situatie om een minimum aan begrip voor te tonen.

Zomaar drie reacties kort nadat dit bekend werd: “Hou de woke-waanzin uit onze maatschappij.” (Vlaams Belang) “Wat doet deze extreemlinkse woke-activiste in deze regering?” (Theo Francken). “Ik hou niet zo van dat groene woke-gedoe.” (Conner Rousseau).

Van extreemrechts over centrumrechts naar links: drie keer dezelfde oneliner / mening-zonder-onderbouwing uit drie verschillende politieke partijen, bien étonnés de se retrouver ensemble. Dezelfde dag nog schold Rousseau – wellicht ter compensatie – het Vlaams Belang uit voor taliban, als reactie op een regelrechte intimidatie van Tom Van Grieken aan het adres van onze leerkrachten, iets waarop Gwendolyn Rutten (VLD) dan weer riposteerde met deze alleraardigste subtiliteit: “Klein pietje. Mijn gedacht.” Ziedaar het niveau van ons politiek debat.

Ironisch genoeg is de essentie van de woke-beweging: verplaats je even in een ander. Neem de tijd om je voor iemand te interesseren wiens situatie je niet zo goed kent. Luister, lees, en denk na. Stel je eigen beleving van de werkelijkheid in vraag. Heel moeilijk is het allemaal niet.

Het opiniestuk van Valerie Van Peel gisteren (DM 02/09) was wat dat betreft een zeldzame oase van redelijke overwegingen, waar tegelijk genoeg redelijks tegen in te brengen valt. Als iemand van een andere politieke partij of strekking dat nu ook eens zou doen hè, weet je wat we dan hadden? Een inhoudelijk debat, haha! En dat debat, met uw permissie fantaseer ik even verder, zou je dan bijvoorbeeld kunnen voeren in een speciaal daartoe ontworpen gebouw, voorzien van adequate audioapparatuur, waarmee de gekozenen des volks vrijuit en face to face van gedachten kunnen wisselen. We noemen het: ‘parlement’. En wat de rekening van 2024 betreft: de eerste die met een waterdicht voorstel komt waarmee het socialmediagebruik van onze politici aan banden wordt gelegd, heeft mijn stem.