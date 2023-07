Instortende vloeren en schimmels in de gang? Het hoort erbij in Parijs

Metropolen bieden een groeiend deel van de wereldbevolking onderdak. Hoe houden de mensen het daar leefbaar? Correspondenten doen wekelijks verslag vanuit hun eigen megastad. Deze week: Eline Huisman in Parijs.

Uitgerekend op de ochtend dat de loodgieter dan eindelijk bij ons op de stoep zou staan, las ik in Le Monde de kop: ‘Instorting van gebouwen: meestal is lekkage de oorzaak’. Meteen daaronder lichtten de woorden ‘doorgaans gebrek aan onderhoud’ als rode alarmsignalen op uit de tekst.

Nu zou ik mezelf niet als panisch kwalificeren, maar aan het langverwachte loodgietersbezoek was al het een en ander voorafgegaan. Drie maanden eerder had ik een eerste poging gedaan om een loodgieter te regelen in verband met lekkage in onze woonkamer. Dat was in de tijd dat het water nog slechts een beginnetje van een kring in het plafond leek te maken. In de 91 dagen tussen dat eerste telefoontje en de ochtend dat de loodgieter daadwerkelijk op de stoep zou staan, doorliep ik een escalatieladder die na een langdurige eerste fase ‘telefonische wachtlijnmuziek’, via een dood gewaande buurman, naar pannen vol lekkagewater en doorgeslagen stoppen leidde.

In Parijs behoort dit soort verhalen tot de klassiekers, begreep ik van vrijwel iedereen die ik erover vertelde. (Al lijkt de dood gewaande buurman een particulier detail, daarover later meer.)

‘Regelen we’

Het nadeel aan die prachtige 19de-eeuwse panden van zandsteen met smeedijzeren balkons die Parijs zijn typische charme geven, is dat ze 19de-eeuws zijn. De oude constructies en leidingen vragen veel onderhoud. Dat gaat weleens mis. ‘Waarom storten gebouwen als kaartenhuizen in elkaar?’, schreef Le Monde in een ander stuk. In vier jaar tijd stortten in Lille, Marseille, Bordeaux en Nanterre panden in, soms met dodelijke slachtoffers. Bewoners hadden herhaaldelijk problemen gemeld, experts waren komen kijken, waarschuwingen werden afgegeven. Vervolgens gebeurde er niets.

Hoewel al die verhalen aanzienlijk dramatischer waren, was de rode draad herkenbaar. Meerdere experts hadden de schade opgenomen, actie voorgeschreven, en ‘regelen we’ gezegd. Maar zonder herhaaldelijke telefoontjes van mijn kant bleef elke vervolgstap uit. Toen na weken duidelijk werd dat de lekkage van twee verdiepingen hoger kwam, bleek de buurman niet thuis. “We komen terug”, verzekerde de expert in kwestie. Intussen drupte het water uit het keukenplafond, groeiden schimmels in de woonkamer en waren ook de gang en slaapkamer bruingekleurd.

Ik besloot de buurman zelf te waarschuwen. Ik belde aan, klopte op de deur, liet een briefje achter, vroeg andere buren om zijn telefoonnummer, kreeg de verkeerde buurman aan de lijn en ontdekte dat de gezochte buurman al weken niet gesignaleerd was. En dat hij steeds vaker van alles vergat. “Hij zou toch niet...”, fantaseerde de verkeerde buurman hardop.

Doorgeslagen stoppen

Na drie lange dagen was de juiste buurman terecht. Het zou nog ruim een maand duren voor de loodgieter het lek kwam dichten dat inderdaad op zijn verdieping was ontstaan. Gaandeweg leerde ik waarom er al die tijd zo weinig gebeurde: buren communiceren bij lekkages uitsluitend via elkaars verzekeraar. Zolang er discussie mogelijk is over wie verantwoordelijk is voor de kosten (de bewoners, de pandbeheerder of de mede-eigenaren?) gebeurt er niets. Dat de schade daardoor aanzienlijk oploopt, lijkt iedereen voor lief te nemen. “Het is Parijs”, suste een buurvrouw me na mijn zoveelste e-mail. “Dit hoort er elke paar jaar bij.”

Na drie maanden sloegen bij mij de stoppen door, letterlijk. Toen ik voor de zeventiende keer in drie dagen de beheerder belde voor hulp, ging ik voluit. “Het water stroomt naar beneden, alle elektra knalt eruit, het plafond komt naar beneden!”, riep ik. De loodgieter zou de volgende dag op de stoep staan. Ik dacht aan de keer dat de onderbuurvrouw me naar haar toilet sleepte. Jullie badkamervloer staat op instorten, bezwoer ze me, kom kijken. In haar piekfijn geschilderde toilet in ton-sur-ton-groentinten leek wellicht iedere spat een ravage, maar met drie bubbels in de verf leek haar alarmsignaal me wat overdreven. Met de kennis die ik nu heb, begrijp ik haar volkomen.