Institute for the Study of War: hoe een slimme Amerikaanse denktank ons misleidt over Oekraïne

Het Russisch ontleent veel aan andere talen. Zo is het woord ‘maskirovka’ afgeleid van het Franse ‘masquerade’ (vermomming). Maskirovka was oorspronkelijk een louter militair concept dat beoogde om met een tactische sluwheid de eigen bedoelingen op het slagveld te verhullen.

Na 1945 kreeg het begrip in de Sovjet-Unie de bredere betekenis van politieke en militaire misleiding, met als doel de beeldvorming te manipuleren; ze heeft steeds een dubbelzinnige ondertoon, die het mogelijk moet maken weg te komen met de vervormde feiten. Nepnieuws over de verliezen op het slagveld of falseflagoperaties om de schuld in de schoenen van de tegenstander te schuiven zijn schoolvoorbeelden van hoe Rusland in Oekraïne aan maskirovka doet.

Neoconservatief

Tijdens deze oorlog draait er, naast het Kremlin, nog een ander maskirovka-fabriekje op volle toeren. Het is zelfs performanter dan het origineel. Het staat bovendien niet in Moskou, maar verrassend genoeg in Washington, met name het Institute for the Study of War (ISW). De naam klinkt misschien bekend. Als u de oorlog in Oekraïne van nabij volgt, bent u hem waarschijnlijk al tegengekomen.

Maar er zijn twee dingen over het ISW die u misschien niet weet. Ten eerste de omvang van zijn invloed. Sinds het uitbreken van de oorlog is het ISW voor de grote meerderheid van de westerse media dé bron bij uitstek voor analyses en informatie. Er gaat nauwelijks een dag voorbij dat het niet geciteerd wordt, ook in de Belgische media.

Het tweede waarvan u zich misschien niet bewust bent, is hoe ideologisch het academisch klinkende Institute for the Study of War is. Het heeft neoconservatieve wortels en wordt geleid en bemand door behoorlijk extreme haviken.

De voorzitter en oprichter van het instituut is Kimberly Kagan, een militair historica. Ze is gehuwd met Frederick Kagan, die werkt voor het neoconservatieve American Enterprise Institute en tegelijk hoofdanalist is van het ISW.

Frederick is niet zo bekend als zijn broer Robert. In de jaren negentig richtte Robert Kagan samen met Bill Kristol (die ook in het bestuur van ISW zit) het Project for a New American Century op, dat hevig lobbyde voor de Amerikaanse invasie in Irak.

‘Fuck the EU’

Robert Kagan is gehuwd met Victoria Nuland, de huidige Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken, die zich in 2014 de woede van de EU op de hals haalde met haar uitspraak “Fuck the EU”, waarmee ze aangaf dat de EU zich niet moest bemoeien met de zaken in Kiev. Nuland kwam recentelijk opnieuw in nauwe schoentjes met haar controversiële uitspraak dat de VS de Oekraïense aanvallen op de Krim steunen.

Kimberly en Frederick Kagan hebben de voorbije twee decennia nauwe banden onderhouden met het Pentagon, onder meer met de generaals David Petraeus en Jack Keane, die beiden ook deel uitmaken van het bestuur van het ISW en ondertussen dikbetaalde functies bekleden in defensiebedrijven.

In het bestuur zit ook voormalig senator Joseph Lieberman. Israel Aerospace Industries huurde Lieberman in 2019 in om strategisch advies te geven. Het bedrijf maakt drones en geavanceerde munitie. Een ander bestuurslid, Warren Phillips, is directeur van defensieaannemer CACI International.

De lijst van ISW-sponsors leest als de Who’s Who van de Amerikaanse defensiesector: in de loop der jaren heeft het geld gekregen van onder meer General Dynamics, Raytheon, Lockheed Martin, CACI, Northrop Grumman, DynCorps, SAIC en Palantir, allemaal bedrijven die direct of indirect wapens of andere militaire steun aan Oekraïne leveren. Niet voor niks wordt de Kagan-familie ook soms het ‘industrieel complex Kagan’ genoemd.

Spitsvondige misleiding

Maar ik dwaal af. Terug naar het Institute for the Study of War. Zijn rapportage- en analyseactiviteiten over Oekraïne zijn buitengewoon. Het instituut publiceert dagelijks updates over de strijd, compleet met kaarten waarop de verschuivingen op het slagveld te zien zijn. Deze samenvattingen zijn intelligent en helder geschreven en bestrijken heel wat aspecten van de oorlog. Als ik een journalist was die over de oorlog schreef, dan zou ik eruit putten.

Het ISW maakt geen grove fouten en is niet te betrappen op opvallende vooringenomenheid in zijn analyses. En dat is nu juist het punt: zijn gespin en vertekening zijn subtiel en geraffineerd.

De incrementele effecten zijn nauwelijks waarneembaar, maar na verloop van tijd tellen ze op en versterken ze elkaar. Kortom, het betere maskirovka-werk. Met als resultaat: de oorlog Volgens Onze Kant. Kleine nuances hier en daar creëren min of meer het beeld van de oorlog dat de Oekraïense regering tracht te presenteren en dat goed uitkomt voor de Amerikaanse wapenindustrie.

Hier zijn een paar voorbeelden uit Vlaamse kranten van de voorbije weken. “Volgens de Amerikaanse militaire denktank Institute for the Study of War nadert het Russische lenteoffensief nu waarschijnlijk zijn hoogtepunt. Het instituut zegt dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat de Russische soldaten in de rest van het jaar, zelfs met de inzet van extra troepen, een ‘dramatisch ander resultaat’ zullen boeken.” “De Amerikaanse denktank ISW meent dat het Wagner-offensief richting Bachmoet zijn culminatiepunt nadert.”

Het ISW heeft in zijn rapport van 19 maart inderdaad letterlijk geschreven, vetgedrukt bovendien, dat “het tempo van de Russische offensieve operaties in het hele gebied de laatste weken vertraagd is, wat erop wijst dat het Russische lenteoffensief in de Donbas zijn culminatiepunt nadert”.

Culminatiepunt

Het instituut heeft die conclusie de dagen nadien uitgebreid herhaald, maar had dezelfde vaststelling ook al vele maanden eerder geformuleerd. Op 28 december verwees het ISW zelfs naar de Amerikaanse militaire doctrine om de notie ‘culminatiepunt’ uit te leggen: het moment waarop een aanvallende strijdmacht niet meer in staat is haar offensief voort te zetten en een defensieve houding dient aan te nemen of een operationele pauze moet inlassen.

Vervolgens schrijft het instituut, weliswaar niet in het vet en weggemoffeld in de tekst, dat “zelfs als de Russische troepen in Bachmoet inderdaad geculmineerd zijn, zij niettemin agressief kunnen blijven aanvallen”. Wacht eens even! Het ISW verwijst naar de doctrine om uit te leggen dat de Russen niet meer kunnen aanvallen, om vervolgens te stellen dat ze dit toch nog zouden kunnen doen. Hallo? Van twee zaken één: ofwel zijn offensieven niet meer mogelijk, ofwel is er wel nog gevechtsvermogen om te blijven aanvallen.

Om te weten hoe de vork juist aan de steel zit moeten we het rapport van de Oekraïense generale staf over de Russische acties langsheen het gehele front erbij nemen. Hierin lezen we dat de Russische grondaanvallen in de periode rond 19 maart met 40 procent... toegenomen zijn! Hoezo? Het ISW stelt dat het Russische offensief op zijn laatste benen loopt, doch de Oekraïners zeggen zelf dat er eigenlijk meer aanvallen plaatsvinden.

Daarenboven verklaart de chef van de Oekraïense landmacht enkele dagen later dat de Russische troepen nabij Bachmoet “hun offensieve capaciteiten nog niet verloren hebben”. De ISW-conclusie is dus, op zijn zachtst gezegd, vreemd te noemen. Ondertussen hebben we bij onze media wel kunnen vernemen dat het Russische offensief geculmineerd is.

Cui bono?

Dit is maar één voorbeeld van hoe de ISW-analisten een pro-Oekraïense draai aan hun rapporten geven. En zo zijn er vele, in die mate zelfs dat het bijna structureel wordt.

Het is moeilijk om de ingenieuze vooringenomenheid en alle subtiele spinsels van het ISW tot aan de wortels te volgen. Ik ben er vrij zeker van dat weinig krantenlezers de passages die toegeschreven worden aan het instituut met de nodige scepsis lezen. Omdat ze gewoonweg geen weet hebben van de achtergrond van het ISW, iets wat gezien zijn ideologie en financiering nochtans aangewezen zou zijn.

Verrassender – en ook verontrustender - is dat veel journalisten er evenmin van op de hoogte zijn. Tenminste, dat is de enige verklaring die ik heb voor de routinematige en kritiekloze weergave van de ISW-analyses in onze media.

Sinds de start van de oorlog is meer dan 174 miljard euro westerse steun verleend aan Oekraïne, waarvan 60 miljard voor militair materieel. Wat we ook denken over deze steun - en ik beschouw het helpen van Kiev als een goede zaak –, we kunnen niet ontkennen dat het klimaat bij de westerse publieke opinie over Oekraïne zeer gunstig is voor de wapenindustrie.

Ik denk dat het Institute for the Study of War daar een reden voor is, ook al is het een kleine tussen andere en grotere.

Het ISW is een schoolvoorbeeld van hoe het oorlogsnarratief op nauwelijks waarneembare manieren beïnvloed wordt om een bepaalde ideologie en bepaalde zakenbelangen te dienen. Als het ISW zich vierkant tegen onderhandelingen verzet en pleit voor meer westerse wapens zodat Poetin ‘moet verliezen’, zal dat zeker niet in het nadeel van de Amerikaanse defensiesector zijn.

Maskirovka dus als ultieme vorm van lobbyen; de KGB had het niet beter gekund.