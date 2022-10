Inpilsen in Café De Welkom, met één oog op ‘De zevende dag’, ideaal om het schuimbekken op gang te krijgen

Mark Coenen is columnist.

“Ge riekt weer danig naar kak. Naar het voetbal geweest?” Zij die deze woorden niet snappen hebben gisteren de uitleg van Lorin Parys, de CEO van de Pro League gemist, toen hij duiding gaf bij de incidenten tijdens de Clásico tussen Standard en Anderlecht.

Ooit topploegen, nu toch al een tijdje niet meer, al is men in Luik dankzij blijkbaar een soort van wonderdokter weer aan de beterhand. Voor die van Anderlecht gaat al een paar jaar niet snel genoeg, wat zondagavond rond het veld uitbundig gevierd werd met vuurwerk. Pijlen, petard pirates, rookbommetjes de hele santenboetiek: het was alsof nieuwjaar in oktober viel.

Snijdt men na het overlijden de buik van een voetbalsupporter open, dan valt er ongetwijfeld een clubkaart, de resten van een sjaal, verschaald bier en een kleine voorraad aan vuurwerk uit. Waar zouden ze hun pijlen anders verstoppen?

Parys doceerde ernstig dat men daar alle lichaamsopeningen voor gebruikt: dat zou mij zeer verwonderen. Er is slechts één holte die groot genoeg is om zoiets in te verbergen en dat is de achterkant, al kan men, bij een vrouwelijk specimen, ook wel bij de voorkant aankloppen. Alle andere holtes zijn te krap.

Een beetje pijl krijg je immers niet in een neusgat of oorholte geprakt en veel andere openingen zijn er niet in ’s mans lichaam: ik maak hierbij ook graag abstractie van de plasbuis, waar men al helemaal niets mee is om ontplofbaar materiaal in te verbergen.

Het gaat als volgt. Als de match om 15 uur start begint men meestal tegen 11 uur in te pilsen in Café De Welkom, met één oog op De zevende dag, ideaal om het schuimbekken op gang te krijgen. Daarna is het strootjetrekken wie deze week een fusee moet opsteken: altijd een mooi verbindend moment. De afgevaardigde van de supportersclub geeft dan plechtig een condoom en een bommetje mee en de gelukkige winnaar trekt zich terug op de wc. Wat moeilijk stappend vergezelt hij zijn makkers naar het stadion, waar hij met een welgemikte peristaltische beweging de fusee weer tevoorschijn kakt.

Dat is allemaal niet zonder gevaar: nog jaarlijks wordt de tragische dood van Florent G. herdacht, die tijdens de rust van Tilleur - SK Deinze in 1978 spontaan tot ontbranding kwam en als een Challenger boven de hoofden van de harde kern uiteenspatte. De man, een zware roker, had zijn feestkaars achterlangs ingebracht en ontlastte zich terwijl hij er snel nog eentje opstak. Met alle gevolgen van dien.

De geur was niet te harden. De volgende ochtend werd de trainer op straat gezet.