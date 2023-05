Industrieel beleid en publieke investeringen waren passé in Washington

Anton Jäger is historicus van het politieke denken aan het Leuvense Hoger Instituut voor Wijsbegeerte. Zijn column verschijnt tweewekelijks op woensdag.

Ze konden hun oren niet geloven. Jarenlang hadden linkse economen aangedrongen dat de markt niet de oplossing voor alle menselijke problemen was, dat vrijhandel niet altijd voordelig was.

Eind vorige maand leek het eindelijk zover. Op 27 april hield de adviseur van president Biden, voormalig journalist Jake Sullivan, een speech voor het befaamde Brookings Institution. Daarin kondigde hij het einde van het neoliberale tijdperk aan en een ‘nieuwe Washington-consensus’. Hij bepleitte de nood van protectionisme voor Amerikaanse bedrijven, duurzamere leverketens en – horresco referens – industrieel beleid.

Sullivan zet zich daarmee af tegen enkele hardnekkige beleidstendensen in Washington sinds de jaren negentig. Die stelden dat een open wereldmarkt waarin lageloonlanden als China met de VS concurreerden de beste van alle werelden was. Industrieel beleid en publieke investeringen waren passé.

Aanhoudende prijsstijgingen

Terwijl de 21ste eeuw vorderde begon die consensus barsten te vertonen, gaf Sullivan aan. In 2008 stortte het Amerikaanse banksysteem in elkaar. Na 2020 werden de VS werden verplicht om strategische goederen te importeren tijdens de pandemie. En in 2023 brachten de Russische sancties de toevoer van andere strategische producten in het gedrang.

Voor het kabinet-Biden waren de voortekens duidelijk. De VS moesten zichzelf niet alleen ‘geo-economisch’ sterken, maar ook het voortouw nemen op vlak van globaal klimaatbeleid.

Het kroningsfeest van die visie was de zogenaamde Inflation Reduction Act (IRA), die op 16 augustus 2022 als wet werd uitgevaardigd.

Nominaal diende de IRA om de aanhoudende prijsstijgingen in de Amerikaanse economie te bedwingen. De IRA voorzag echter ook miljarden in belastingvoordelen voor groene industrie, van zonnepanelen tot elektrische auto’s. Zo wordt na decennia talmen eindelijk een reële bocht ingezet naar een koolstofvrije economie.

Het betreft geen klassiek etatistisch programma. Biden laat het eigenlijke initiatief voor de transitie nog steeds aan de private sector over, die kapitaal moet mobiliseren met behulp van grote investeringsfondsen.

Biden en zijn bureaucraten voorzien eerder een gunstig investeringsklimaat met allerlei fiscale hulpmiddeltjes. Ze doen daarmee aan ‘derisking’, zoals de Brits-Roemeense econome Daniela Gabor het scherp betitelt. Bedrijven die zich zorgen maken over de winstgevendheid van hun investeringen, kunnen op belastingfaciliteiten rekenen. Het Witte Huis en de centrale bank houden ondertussen de financiële kraan open.

Herboren New Dealer

De omvang van de Inflation Reduction Act riep al snel vergelijkingen op met een ander Amerikaans glorietijdperk: dat van het presidentschap van Franklin Delano Roosevelt. Biden zou zich nu als herboren New Dealer uiten.

In termen van staatsuitgaven toont de IRA zich zeker ambitieus. Kwalitatief verschillen de beleidspakketten wel danig. Terwijl Roosevelts New Deal op het idee berustte dat de staat zelf sectoren in handen moest nemen, zouden dankzij Biden delen van Amerika’s publieke wegennet in handen van private investeerders vallen. Het betreft dus een merkwaardig partnerschap.

In Europa werd het nieuws over de Amerikaanse klimaatwet alvast nerveus onthaald. Met strikte regels rond staatsuitgaven stak de Europese Unie al jaren een spaak in de wielen van een adequaat klimaatbeleid.

Nu noopt de IRA gelukkig tot een inhaalbeweging. Ook Europa moet gaan vergroenen. Dat moet ze evenwel in een wereldeconomie waarin Amerikaanse producenten steeds protectionistischer ingesteld zullen zijn. Groene technologie mag geëxporteerd uit de VS, maar import ligt nu moeilijker. Economisch wereldleiderschap kon men het bezwaarlijk noemen.

De competitieve randjes van dat Amerikaanse klimaatbeleid tekenen zich nog scherper af buiten Europa. De 886 miljard dollar die vorig jaar aan het Amerikaans leger werd uitgegeven, is meer dan het dubbele van de 370 miljard dollar aan klimaatfondsen.

De epiloog van Sullivans speech weerspiegelt deze differentiaal. “We concurreren op meerdere fronten met China,” waarschuwde hij, “maar we zijn niet uit op confrontatie of conflict… De Verenigde Staten en China kunnen en moeten samenwerken rond mondiale uitdagingen zoals het klimaat, economische stabiliteit, gezondheid en voedselzekerheid.”

De woorden klonken sussend. Maar het feit dat het Witte Huis in voorbije weken diplomaten nog moest verzekeren dat ze níét op een oorlog met China aansturen, sprak al boekdelen. In elke ontkenning school immers een erkenning, zoals een Oostenrijks psychoanalyticus ooit aangaf.