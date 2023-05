Indrukwekkend hoe men een heel verhaal kan reconstrueren aan de hand van aarden potscherven

Maud Vanhauwaert is columnist.

Samen met mijn moeder en een paar dichte familieleden bezocht ik het Archeocentrum in Velzeke, het dorp waar mijn moeder is opgegroeid. Gek te bedenken dat in dat dorp de botten liggen van mijn bomma en bompa, maar ook, slechts een paar aardlagen dieper, die van Gallo-Romeinen. Een paar eeuwen samengeperst in een paar meter aarde. De geschiedenis een meerlagig hermetisch gedicht. Ik blijf het indrukwekkend vinden hoe men een heel verhaal kan reconstrueren aan de hand van toch vooral aarden potscherven.

Na ons museumbezoek gingen we iets drinken op een terras, waar ons dochtertje per ongeluk een glas liet vallen. De ober veegde alles netjes op, maar ik zag dat er onder mijn stoel nog een klein scherfje blonk. Ik dacht: ik laat het liggen. Misschien delven archeologen het na een paar honderd jaar op. En wie weet reconstrueren ze vanuit die ene splinter wel een zonovergoten namiddag die een meisje ooit beleefde met haar dichte familie.