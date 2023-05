Individu of gemeenschap, burger of overheid: wie doet wat? Tijd voor een ‘new deal’

Mark Elchardus is emeritus professor sociologie aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB), de auteur van Reset en Vrijheid/veiligheid en De Morgen-columnist.

Woke van Bart De Wever, Vrije mensen groeien van Egbert Lachaert, de voorstellen van Conner Rousseau: partijvoorzitters zijn op zoek naar een betere verhouding tussen individu en gemeenschap. Dat elk van hen zijn eigen accenten legt, spreekt vanzelf. Rousseau staat momenteel met zijn voorstellen in het oog van de storm.

Hopend daarmee de gelijkheid van kansen te vergroten, stelde hij onder meer voor de opvang van kinderen onder de 2,5 jaar te stimuleren, eventueel te verplichten, en daartoe een deel van het kindergeld te gebruiken. Volgens minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) maakt Rousseau daarmee “staatseigendom” van baby’s. Voor Groen is de maatregel onbespreekbaar (zwijgen is groen goud). Bart Eeckhout gewaagt van “paternalisme” en “wantrouwen” ten opzichte van de ouders (DM 6/5). Zo ziet ook CD&V-voorzitter Sammy Mahdi het.

Straffe taal. Het is immers duidelijk dat niet alle ouders hun kinderen evenveel kansen kunnen geven. Dat roept een verantwoordelijkheid van de gemeenschap in het leven: de kansarme kinderen toch wat meer kansen geven. Veel onderzoek wijst erop dat de eerste levensjaren en het basisonderwijs daartoe van doorslaggevend belang zijn. Uiteraard dient te worden onderzocht of mensen stimuleren, eventueel verplichten hun jonge kinderen naar de crèche te brengen, het beste middel is. Die discussie moet wel ernstig blijven. Wim Van Lancker (professor sociaal beleid, red.) stelt dat het kindergeld de armoede drukt. Uiteraard, aangezien men armoede berekent op basis van het geld dat bij een gezin binnenkomt en kindergeld geld blijft, ook al heet het nu groeipakket. De echte vraag is of kinderarmoede het kleinst is als de gezinnen het kindergeld volledig zelf besteden of als een deel ervan wordt besteed via collectieve voorzieningen. Daarover wist Van Lancker niets te melden. Voorlopig kunnen we enkel vermoeden dat als lege brooddozen opduiken, een aantal ouders het kindergeld niet op de juiste manier besteedt.

Vrije keuze

Nadenken over een nieuwe relatie tussen individu en gemeenschap, burger en overheid, confronteert ons telkens met dezelfde vraag: aan wie vertrouwen we een taak best toe? Aan het vrije individu of, via de overheid, aan professionals? Wie laten we het geld besteden, het individu of de overheid die belastinggeld uitgeeft? Gemeenschapsdenken beschouwt de gemeenschap als het belangrijkste middel om individuele vrijheid en waardigheid te maximaliseren. Vandaar het algemene principe: collectieve beslissingen moeten waken over de werkbaarheid van de gemeenschap, maar het uiteindelijke doel is individuen zoveel mogelijk vrije keuze geven.

Beperkingen van die vrije keuze zijn echter onvermijdelijk. Naarmate zij economisch ontwikkelen, plaatsen landen een groter deel van alle geproduceerde rijkdom via belastingen onder controle van de gemeenschap en haar overheid. Landen kapseizen als die proportie te klein wordt. Kijk naar de Verenigde Staten. Een rijk land dat slechts een klein deel van zijn jaarlijks voortgebrachte rijkdom, minder dan 30 procent, via de overheid spendeert. Daarom heeft het een zeer hoge kindersterfte en een bevolking die veel betaalt voor medische zorgen in ruil voor een relatief slechte gezondheid. Het land wordt gekenmerkt door grote ongelijkheid en veel geweld. Een verbazend hoge proportie van de inwoners zit er in de gevangenis. De toestand van de infrastructuur is belabberd. De levensverwachting van kort geschoolden daalt. De democratie is er bedreigd, niet door Trump, maar door een te klein overheidsbeslag.

Ik zie drie redenen om middelen uit handen van het individu te nemen en aan de overheid toe te vertrouwen. Ten eerste, het principe ‘één vrouw, één man, één stem’, ten tweede het falen of de onmacht van de markt, en ten derde, de gevallen waar de overheid de taak manifest beter aankan.

Als vrije individuen zelf beslissen, doen ze dat via het marktmechanisme. De markt is als een democratie met cijnskiesrecht waarin de stem van sommigen honderden, duizenden keren meer telt dan die van anderen en waarin tal van mensen gewoon geen stem hebben. Men kan iedereen een wat meer gelijke stem geven door bepaalde, heel belangrijke goederen en diensten geheel of gedeeltelijk aan de markt te onttrekken en via belastingen en overheid te verdelen, zoals we dat bijvoorbeeld doen met de verplichte ziekteverzekering. Ten tweede is het duidelijk dat individuen behoeften hebben waarin zij zelf via de markt niet of onvoldoende kunnen voorzien: veiligheid, defensie, wegen, voedselcontrole, onderwijs, wetenschappelijk onderzoek, controle op markten, opdat zij ook effectief als markten zouden werken…

Ten derde zijn er activiteiten die men, via de overheid, beter aan bepaalde professionele krachten toevertrouwt dan aan eender wie. Dat kan leiden tot diplomavereisten voor bepaalde beroepen, bijvoorbeeld arts, tot een voorkeur voor onderwijs op school in de plaats van thuisonderwijs, tot opvang in een crèche in de plaats van opvang thuis. De voorwaarde is dat er solide redenen zijn om de bevoegdheid uit handen van het individu te nemen.

Kalm leren debatteren

Over die redenen zullen we kalm moeten leren debatteren. In ons land zijn de belastingen hoog en de overheidsschuld onverantwoord hoog. Tegelijk hebben we nog betrekkelijk veel armoede en bieden we veel jongeren weinig kansen. De democratie stelt het hier ook niet goed. We staan voor zware collectieve investeringen in klimaattransitie, defensie, technologisch en digitaal bijbenen… Meteen gewagen van ‘baby’s als staatseigendom’, ‘paternalisme’ en ‘wantrouwen’ helpt niet echt. Het is tijd voor een new deal, een grondig, taboeloos debat over hoe we handelingsbekwaamheid verdelen tussen vrije individuen en de gemeenschap.

De vraag stelt zich heus niet alleen voor het kindergeld, maar voor alles waar we belastingen voor betalen. Is een werkloosheidsuitkering nog verantwoord na twee jaar werkloosheid en na de weigering van een gepast werk, of zou het dan niet om een leefloon moeten gaan? Moeten alle studierichtingen in het hoger onderwijs evenzeer gesubsidieerd worden of kunnen de burgers beslissen dat sommige hen meer belastinggeld waard zijn dan andere? Moet voor het cultuuraanbod de keuze zozeer uit handen van het vrije individu worden genomen en via belastinggeld overgeheveld naar een beperkt aantal experts die niet zelden betrokken partij zijn? Dient alles wat gesubsidieerd wordt niet eens uitermate kritisch tegen het licht te worden gehouden: is er echt voldoende, aanwijsbare reden voor die subsidies, dus voor het verminderen van de keuze en de vrijheid van het individu door het heffen en uitgeven van belastinggeld?