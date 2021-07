Indien de hongerstakers niet geregulariseerd worden, moet Groen uit de regering stappen

Ik ben geen fundi. Nooit geweest. Groen moet wegen op het beleid en het mee sturen. Tinne Van der Straeten, Petra De Sutter en Meyrem Almaci doen zeer goed werk. Maar de partij kan en mag haar ziel niet kwijtraken.

Als de hongerstakers niet geregulariseerd worden, moet ze uit de regering stappen.

Ieder bij wie het hart en hoofd links zit, beseft dat de kern van deze rampzalige hongerstaking twee oorzaken heeft. De verpletterende ongelijkheid in de wereld enerzijds en de onuitroeibare drang van de mens om zich te verbeteren anderzijds.

Het siert de partij Groen dat ze het streven naar meer gelijkheid hoog in het vaandel draagt. Niet alleen in eigen land, ze is zich ook bewust van de internationale dimensie. Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. Solidariteit met alleen het eigen volk laat ze over aan nationalistische partijen.

Groenen zijn zich er bovendien meer van bewust dat de klimaatopwarming toekomstige migraties alleen maar zal doen toenemen. Wereldwijd zal het ‘platteland’ verkassen naar de steden, simpelweg omdat er toch niet meer te ‘boeren’ valt. Weg van het land gaan deze nieuwe nomaden op zoek naar andere oorden. Grenzen zijn daarbij abstracte begrippen.

En het zit in de menselijke natuur om zich te willen verbeteren. Plus est en vous! Waarom zou iemand genoegen nemen met een dagloon van 1 dollar? Mijn eigen ouders zijn naar België verhuisd om zich te verbeteren. Je mag muren optrekken zoveel je wil, met een beetje creativiteit en doorzettingsvermogen omzeil je die wel. Het zit in de aard van het beestje.

Regeringscrisis

De regeringspartijen dwalen als ze denken dat migraties dan ook kunnen worden voorkomen door nu meedogenloos en hardnekkig asiel te weigeren.

Ja, het zal hun levensstandaard verbeteren als ze worden geregulariseerd, maar het alternatief – illegaal en ondergedoken hier verblijven – is nog steeds beter dan in hun ‘eigen land’ te blijven. De vrouw die in Het journaal getuigt dat ze voor een dag werken maar 30 euro ontvangt omdat ze geen papieren heeft, weet dat het nog steeds meer is dan waar ze vandaan komt. De enige lachende in haar verhaal is de werkgever, die haar uitbuiten kán. En zelfs als ze er zelf niet veel beter van wordt, misschien haar kinderen wel.

Ik weet dat de leden en kiezers van Groen ook deze analyse maken. Wat ons brengt bij de vraag: is dit een regeringscrisis waard? Ik vind van wel.

De mens moet centraal staan in deze afweging. De hongerstaker, zelfs al is hij of zij nog niet dood, is zich aan het verminken. Er wordt onherstelbare roofbouw gepleegd op de gezondheid. Het is een vorm van geweldloos protest, dat we niet mogen negeren. Juist omdat we geen pasklaar antwoord hebben op zijn of haar beweegredenen. Ik vind het bijzonder cynisch om geconfronteerd te worden met de drie items vorige week in Het journaal: hongerstakers naaien hun mond dicht, de regeringsleden, ministers gaan op teambuilding, en de zorgsector vreest geen personeel te vinden. Cynisch word je wanneer je je ziel verliest.

Ik hoop dat Groen zijn ziel behoudt. Knok voor die regularisatie. Overtuig de coalitiepartners. Beroep de christelijke partij op haar waarden, de liberale partij op het vrijheidsstreven van de mens om zich te verbeteren, de socialistische partij op haar gelijkheidsprincipe. Want dit gaat over onze zelfverklaarde Europese normen en waarden, toch? En die zijn een regeringscrisis waard.