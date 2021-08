In zijn ijver om streng te zijn, mag Sammy Mahdi niet vergeten dat een asielbeleid ook rechtvaardig en menselijk moet blijven

Tine Peeters is journalist bij De Morgen.

Over negentig dagen. Zo angstaanjagend snel kunnen de taliban volgens de Amerikaanse veiligheidsdiensten de Afghaanse hoofdstad Kaboel binnenvallen en er hun terreurbewind installeren.

Sinds het Amerikaanse leger na twee decennia de aftocht blies in Afghanistan, lopen de taliban het land onder de voet. De propagandavideo’s die de terroristen zelf rondsturen en de talrijke getuigenissen van doodsbange Afghanen op de vlucht, doen het ergste vermoeden. De internationale gemeenschap staat er voor een aartsmoeilijk dilemma.

Laat ze het land volledig los, dreigt buitensporig geweld, niet het minst voor de Afghanen die de buitenlandse strijdkrachten steunden en hielpen. In Nederland wordt de vergelijking al gemaakt met een tweede Srebrenica. Blijft de internationale troepenmacht echter nog langer, dan kan ze gezien worden als een nieuwerwetse kolonisator.

Het Belgisch leger laadde midden mei zijn laatste spullen in en vertrok uit het noorden van Afghanistan. Negentien jaar lang hadden we er boots on the ground: tussen 2010 en 2012 waren er zelfs 600 militairen dagelijks in de weer. Voor het Belgisch leger was het de langste missie ooit.

Het werk op de basissen in Kaboel, Kunduz, Kandahar en Mazar-i-Sharif beschouwden de vorige regeringen als de belangrijkste buitenlandse missie van het moment. De ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken die er op bezoek gingen, pochten er graag tegen de aanwezige journalisten over het doortastende en doeltreffende optreden van ons leger. Graag wezen ze erop hoe ‘onze jongens’ het leven van de gewone Afghaan fors hadden verbeterd.

Het komt dan ook bijzonder cynisch en contradictorisch over dat de Vivaldi-regering, op een moment dat het land zienderogen verkruimelt, bij haar standpunt blijft om uitgeprocedeerde Afghanen nog steeds uit te wijzen. Nederland en Duitsland kwamen al terug op die beslissing en bevroren die uitwijzingen. De groene regeringspartijen eisen van staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V) hetzelfde.

Mahdi verwijst echter door naar het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS), en bougeert voorlopig niet. Nochtans gaat het maar een om handvol Afghanen die jaarlijks gedwongen moeten terugkeren. Blijkbaar is de toestand in Afghanistan nog niet hopeloos genoeg om echt ernstig genomen te worden in Brussel.

De staatssecretaris is overduidelijk beducht voor een herhaling van de vluchtelingencrisis uit 2015, en wil te allen prijze een ‘aanzuigeffect’ vermijden. In al zijn ijver om streng te zijn, mag hij echter niet vergeten dat een asielbeleid ook rechtvaardig en menselijk moet blijven. Door zijn talrijke gevechten met zijn voorganger Theo Francken (N-VA) op Twitter lijkt hij dat soms te vergeten.