In vrede leven met je buren, we zijn daar niet goed in

Hilde Van Mieghem neemt de tijd voor een gloedvolle kijk achter de schermen van haar leven.

Weinig is zo belangrijk als in vrede leven met je buren. Op alle niveaus: buurwerelddelen, landen, provincies, steden, gemeenten en last but not least, de buren naast je deur en in je straat. We zijn daar niet goed in als ik het wereldtoneel zo aanschouw.

We vechten wat af onder elkaar.

Lang geleden lag ik in de clinch, geheel buiten mijn schuld om, met de familie links van mijn huis. Op een ochtend scholden die mensen – het zijn rasechte Antwerpenaren – elkaar om zeven uur in onvervalst plat Aantwaarps de huid vol.

Mijn toenmalige vriend, een Nederlander, stak zijn kop door het raam en riep: “Hey, kan het wat stiller?”

Als er iets is dat je niet moet doen als Hollander, is het een Antwerpenaar de les spellen – dat geldt overigens voor iedereen die niet van ’t Stad is!

Vanaf dan begonnen de pesterijen en er kwamen een ombudsman en politiecommissaris aan te pas om de lieve vrede te herstellen. Wat niet helemaal lukte, tot ik een jaar later de oma van mijn hondje Mr. Wilson in huis haalde en het hart van de mater familias van het gezin smolt. Toen ik niet veel later mijn Hollandse lief aan de deur zette, volgden de harten van de rest van de familie.

Sindsdien ben ik op mijn hoede voor burenruzies en groot was mijn ongerustheid toen ik in juni, ik was in Italië, van de buren aan de rechterkant een bericht kreeg: “Rosa is een schatje maar Sokjes is een ongetemde, niet gesocialiseerde kater die onze en alle poezen uit de buurt terroriseert. Doe er iets aan!”

Bijgaand kreeg ik een foto van Rosa die bij mijn buurvrouw op de zetel lag te slapen, uit haar hand at en plots een roze halsbandje om haar nek droeg.

Moeten katten dat niet gewoon onder elkaar uitvechten, vroeg ik me af, en een beetje radeloos wist ik niet meteen hoe ik het kon oplossen. Sokjes is een eerder angstige kater en de grootste knuffel van de twee. Hij volgt zijn zusje overal en mocht Rosa daar niet verwend worden, hij zou zich niet in hun huis wagen.

Terug thuis ontdeed ik Rosa onmiddellijk van het roze halsbandje en toen ik het bericht kreeg dat mijn buurvrouw niet de indruk had dat ik veel actie ondernam om haar kat en die van de andere buren te beschermen tegen mijn duivelse Sokjes, pakte ik de koe bij de hoorns en ging meteen op burenvisite.

We praatten het uit, zochten samen naar oplossingen en vonden een compromis. Overdag hou ik Sokjes binnen, vanaf acht uur ’s avonds blijven de buurtpoezen in huis en zijn mijn en alle omliggende tuinen het exclusieve paradijs van mijn angsthaas Sokjes. Iedereen gelukkig.

Stel je voor dat onze politici met elkaar zouden praten, bedacht ik terwijl ik de krant las, het spinnende katertje op mijn schoot. We zouden er allemaal beter van worden.