‘In Vlaanderen zou het niet meer dan logisch zijn dat een grote centrumrechtse partij het marktleiderschap kan claimen’

Bart Eeckhout is hoofdcommentator bij De Morgen.

Het politieke centrum loopt leeg. Die tendens is niet nieuw en niet typisch Vlaams, maar hij blijft zich doorzetten. Stembusgang na stembusgang, peiling na peiling. Tot nu stilaan het moment bereikt is waarop sommige partijen voor existentiële vragen komen te staan.

Wat te doen? In een boeiende én onthullende reeks verhalen onderzoekt de politieke redactie van De Morgen of en hoe de ‘crisis in het centrum’ kan gestelpt worden. De reeks startte met straf nieuws: een groep spraakmakers overweegt om samen een nieuwe beweging op te richten om het gat in het centrum te vullen. Onder meer Rik Torfs, Dyab Abou Jahjah, professor David D’Hooghe en Karel Van Eetvelt melden zich aan.

Maakt hun initiatief enige kans op slagen? Afwachten. Maar de analyse klopt wel: In Vlaanderen, met zijn veeleer conservatieve onderstroom, zou het niet meer dan logisch zijn dat een grote centrumrechtse partij het onbetwiste politieke marktleiderschap kan claimen.

Dat zulke ideeën juist nu de kop opsteken, is niet gek. Het verlies van de klassieke centrumpartijen maakt in ruime mate de winst uit van de radicale partijen. In Vlaanderen gaat het dan vooral over het VB in de uiterst rechtse hoek. In een interessante analyse legt Jeroen Van Horenbeek uit dat de partij allang niet meer alleen kiezers lokt met anti-vreemdelingenstandpunten.

De opgang van VB is zo steil dat Conner Rousseau, voorzitter van Vooruit, van de kiescampagne voor 2024 nu al een duel met uiterst rechts wil maken. Gaan we dan al naar verkiezingen? Niet echt. De federale regering geeft zichzelf nog een half jaar om toch nog wat hervormingen afgewerkt te krijgen. Na weken van interne strubbelingen lijken de Vivaldi-coalitiepartijen toch geneigd wat meer cohesie te willen tonen.

Of dat ook concrete resultaten gaat opleveren, valt nog te bezien. De eerste voortekenen voorspellen niet veel goeds. De regering blijft moeizaam zoeken naar een compromis over het energiebeleid dat bevoorradingszekerheid verzoent met een gedeeltelijke kernuitstap. Tegen het einde van het jaar zou hoe dan ook een deal moeten gesloten worden met uitbater Engie over de verlengde levensduur van twee kerncentrales.

Tegelijk geeft cd&v-voorzitter Sammy Mahdi een schot voor de boeg van het arbeidsmarktbeleid. Plots willen ook de christen-democraten dat de werkloosheidsuitkering beperkt wordt in de tijd. Expert Stijn Baert, nochtans pleitbezorger van een grondige en strenge hervorming, vreest dat dat de verkeerde prioriteit is.

En dan is er nog de aanzet voor een grote belastinghervorming. Ook daar heeft professor fiscaal recht Michel Maus geen goed oog in. Politicoloog en columnist Dave Sinardet meent dan weer dat een fiscale hervorming die de salariswagen ongemoeid laat de naam ‘hervorming’ niet waard is.

In de rest van Europa is het niet anders. Terwijl populistische of radicale stemmen in opmars zijn, moet de EU een nieuwe plek in de wereld zoeken. Een wereld die niet meer per se zit te wachten op de import van de liberaal-democratische politiek, naar Europees model, zo stellen Europa-kenners Luuk Van Middelaar en Hans Kribbe in een gesprek met Maarten Rabaey. Terwijl Duitsland worstelt met de erfenis van Angela Merkel, en nu zelfs met de verijdelde plannen van een uiterst rechtse staatsgreep.

Bart Eeckhout