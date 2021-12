Eigenlijk heb ik met deze reactie al te lang gewacht. Een ‘fait divers’ in Brugge heeft me uiteindelijk dan toch in de pen doen kruipen. In Vlaanderen ligt racisme overal op de loer. Daar kunnen nog geen tien Warmste Weken verandering in brengen.

Eerst de trigger van deze brief even kaderen. Als een superprofessionele, veeleer afstandelijke man als Vincent Kompany nauwelijks zijn tranen kan bedwingen om wat er de hele match Brugge-Anderlecht naar hem en de zijnen is geroepen, dan is er wel degelijk iets meer aan de hand dan ‘een paar enkelingen’ die zich misdragen.

Vlaanderen zit op een hellend vlak en is zich daar niet eens van bewust of (nog erger) trekt het zich geen bal aan. Als Vlaams-Brabander en Brusselse rand-bewoner heb ik mij tientallen jaren moeten weren tegen de discriminerende houding van ‘Franskiljons’ die ook nu nog deels onze hoofdstad bevolken. Maar Vlaanderen heeft de laatste decennia ongelooflijk aan macht (en misschien ook wel aan pracht) gewonnen, ik hoopte dat dit ons ter lering zou zijn. Ik dwaalde.

Wat zij zelf (deels) hebben ondergaan, willen de Vlamingen nu zo snel en zoveel mogelijk aan anderen (veelal nieuwkomers) opleggen. Wordt ‘rasechte’ Vlaming (wat dat ook moge betekenen) of ga terug naar huis. We moeten je niet.

Laat ons maar in de positie van de underdog (ook al zijn we dat al lang niet meer), waar we de disfuncties van het systeem én die van ons makkelijk kunnen afschuiven op ‘hen’, op ‘zij’ die hier ‘alles overhoop komen gooien’.

Als ik de peilingen mag geloven en de standpunten van de twee grootste Vlaamse partijen onder de scanner leg, dan wil ik, nochtans Vlaming in hart en nieren, geen deel meer uitmaken van een dergelijke gemeenschap. Een gemeenschap die zich zelfbevredigend over de rug wrijft met de Warmste Week, waarin ‘iedereen zichzelf kan zijn’, maar tegelijkertijd velen die dat dan ook willen zijn, als te verwijderen uitschot behandelt.

Laten we nu eindelijk eens ophouden met het vergoelijkend en ontwijkend over de ‘schaarse rotte appelen’ te hebben en eindelijk het probleem in de ogen zien: een groot stuk van de mand is (ver)rot. Hier helpen geen lippendienst of halve maatregelen meer. Hier moeten we allemaal zo snel mogelijk iets aan doen. Of men het nu graag heeft of niet, Vlaanderen zal in de toekomst divers zijn, of het zal niet zijn.

Tony Verhelle, Boortmeerbeek