In vergelijking met het overleg van werkgevers en werknemers is elke regering een wonder van samenwerking en hervormingslust

Bart Eeckhout is hoofdcommentator van De Morgen.

Werkgevers en vakbonden konden geen symbolischer moment kiezen om - nogmaals - de mislukking van hun sociaal overleg vast te stellen, daags voor de grote nationale actie- en stakingsdag voor meer koopkracht. Die mislukking hoort stilaan even traditioneel bij het overleg als gezeur over hinder en ongemak bij de stakingsdag. In vergelijking met de Groep van Tien van werkgevers en werknemers is elke Belgische regering een wonder van samenwerking en hervormingslust.

Vorige maand nog voorspelde minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v) in deze krant wat zou gebeuren. “De sociale partners raken er niet uit, dat overleg komt terug naar de regering, wij zetten hen weer samen aan tafel, en finaal verandert er niks”, zei hij toen. De kans is bijzonder groot dat dat scenario ook nu weer perfect gevolgd zal worden.

Het punt dat minister Van Peteghem maakt, is geldig. Natuurlijk kan je veel kritiek hebben op de traagheid waarmee de federale regering schamele vooruitgang boekt in cruciale dossiers, van arbeidsmarkt tot pensioenen. Maar op punten waar bonden en werkgevers zelf verantwoordelijkheid kunnen opnemen, verkiezen ze de loopgraaf boven de onderhandelingstafel. Ook nu zal er weer niks veranderen, tenzij de regering de portefeuille opentrekt (en vervolgens een jaar later blijkt dat het gat in de financiering van de sociale zekerheid nog wat groter is geworden).

Wat geldt voor de politiek, geldt ook voor sociaal overleg. Om een onderhandeling succesvol te kunnen besluiten, is er eerst en vooral vertrouwen nodig. Dat vergt inzicht in en respect voor elkaars standpunten en breuklijnen. Dat schijnt vandaag volledig te ontbreken tussen werkgevers en werknemers.

Zo zouden werkgevers kunnen leren dat vele werknemers diep gefrustreerd zijn omdat zij amper of niet hebben kunnen meeprofiteren van de voorbije hoogconjunctuur. Bedrijven hebben die vooral gebruikt om hun winstgevendheid en dividend op te krikken. Boven op die bestaande kwetsuur is nu de onzekerheid over de prijsschok en energiecrisis gekomen. Wie dat inziet, begrijpt veel beter de emotionele lading onder de stakingsdag.

Omgekeerd zouden vakbonden ook moeten beseffen dat diezelfde prijsschok en inflatiepiek vele bedrijven echt doet spartelen om te overleven. Zoals dit niet het goede moment is om te morrelen aan de index, is dit ook niet het goede moment om boven op die index nog eens extra marge voor loonsverhogingen te eisen.

Dat wil niet zeggen dat niet nagedacht kan worden over mogelijke hervormingen, die op tafel kunnen komen nadat de crisiskoorts geweken is. Zo zouden vakbonden zich kunnen afvragen of een indexmechanisme dat de reële kloof tussen hoge en lagere lonen alleen breder maakt toch geen aanpassing vergt. En werkgevers kunnen zich afvragen of het wel zo wenselijk is dat ze hun personeel van zich vervreemden met een starre nulnorm voor loonsverhoging.

Sociale hervormingen en vooruitgang zijn in de recente geschiedenis bijna altijd voortgekomen uit crises. Dit is zo’n moment. Wie heeft de moed om de loopgraven te verlaten?