Jana Antonissen is columnist.

Sinds enkele weken word ik getroffen door een opmerkelijk virtueel verschijnsel: vriendschapsverzoeken van volslagen onbekende boomermannen, bij de vleet. Eerst dacht ik dat het bots betrof, aangezien mijn Facebookprofiel op sterven na dood is.

Maar elke dag melden zich twintig nieuwe Ivo’s en Patricks, en allemaal bezitten ze bijzonder uitvoerige meningen over de NMBS of het Reuzegom-proces. Ze poseren met aardrijkskundige atlassen of streekbieren, dragen niet zelden geruite hemden of op het voorhoofd rustende leesbrillen.

Misschien is mijn naam in een of andere besloten chatgroep gedeeld? Of staat hij in de wc-deur van café den Babbelaer of Bij Anita gekrast?

Alleszins stellen de verzoeken mij gerust. In tegenstelling tot wat de occasionele hater me weleens voorwerpt, zien mijn nieuwe vrienden me dan toch niet als mannenhater.

Know your audience, dicteren de marketinggoden. Misschien moet ik maar gewoon dankbaar zijn dat mij deze, er zo warmpjes bijzittende generatie is toegeschoven.