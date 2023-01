Koen Schoors is econoom en hoogleraar aan de Universiteit Gent. Zijn column verschijnt maandelijks. ‘In Rusland komen verrassend veel hooggeplaatste mensen door ongevallen aan hun einde.’

Waarom nemen autocraten soms domme en voor buitenstaanders ronduit onbegrijpelijke beslissingen die hun regime en ook henzelf in gevaar brengen? Waarom gaat ook bij verlichte autocraten na verloop van tijd het licht uit? Aan voorbeelden geen gebrek: de fatale Russische campagne van Napoleon (zogezegd om de tsaar te dwingen de continentale blokkade van Engeland te steunen), de megalomane operatie Barbarossa van Hitler (ondanks het bestaande pact tussen Hitler en Stalin), de Russische invasie van Oekraïne (ondanks de voorspelbare pariastatus waartoe dit onvermijdelijk zou leiden). En dit is maar een kleine greep uit de grote geschiedenis.

Er zijn hele bibliotheken geschreven om elk van deze autocratische ineenstortingen te verklaren vanuit hun historische bijzonderheden, en het debat woedt nog hevig. Maar kunnen we een rode draad te vinden? Is er een generieke verklaring die blootlegt waarom verlichte autocratieën na verloop van tijd degenereren tot repressieve en gewelddadige regimes die eindigen met stagnatie, een spontane ineenstorting, paleisrevolutie, volksopstand of regelrechte burgeroorlog? Normen, waarden of ethiek spelen daarbij nauwelijks een rol. Maar speltheorie kan ons helpen.

Je kan autocratie bekijken als een strategisch spel tussen de autocraat, zijn kleine kring helpers (de luitenants), en de uitdager van de autocraat. Hoe sterk en almachtig een regime ook mag zijn, toch zijn er altijd uitdagers die de macht willen overnemen. Als de autocraat wil overleven, moet hij die uitdagers op tijd ontmaskeren en aan de kant schuiven of uitschakelen. Stalin liet in verschillende zuiveringsgolven al zijn echte, vermoede en zelfs onvermoede tegenstanders executeren en creëerde met de goelagarchipel een grootschalig systeem van politiek geïnspireerde vrijheidsberoving en dwangarbeid. Kim Jong-un, de dictator van Noord-Korea, executeerde zijn oom Jang Song-taek, door hem naakt te voeren aan 120 uitgehongerde honden. Ook zijn medestanders werden geëxecuteerd.

Meer recentelijk gebruikte Xi Jinping, de huidige leider van China, een anti-corruptiecampagne als voorwendsel om al zijn hooggeplaatste tegenstanders op te sluiten of te executeren en een persoonlijke dictatuur te vestigen. In Rusland komen verrassend veel hooggeplaatste mensen door ongevallen aan hun einde. De enige overblijvende oppositieleider, Aleksej Navalny, werd eerst vergiftigd met novitsjok in zijn ondergoed en bij zijn terugkeer naar Rusland gevangengenomen onder het doorzichtige en lachwekkende voorwendsel dat hij zich niet bij de politie had gemeld terwijl hij voor zijn leven vocht in een Duits ziekenhuis.

Poetin en Xi Jinping. Beeld AFP

Om uitdagers op tijd te ontdekken en onschadelijk te maken hangen autocraten af van hun luitenants. Hoe competenter en slimmer de luitenants, hoe groter de kans dat ze de uitdagers effectief te pakken krijgen en uitschakelen, maar ook hoe groter de kans dat ze de autocraat verraden of zelf een gooi naar de macht doen. De luitenants mogen dus niet al te slim zijn, want dan stijgt de kans op verraad, maar ook niet al te dom, want dan komt de autocraat aan zijn einde omdat zijn luitenants niet langer in staat zijn om uitdagers uit te schakelen. In evenwicht kiezen autocraten daarom voor middelmatige helpers. Kijk naar de kleine kring getrouwen van Poetin en je begrijpt wat ik bedoel.

Omdat de kleine kring middelmatige getrouwen rond de autocraat na verloop van tijd niet langer in staat is om goede beleidsbeslissingen te nemen en dus fouten beginnen te maken, worden propaganda, censuur en repressie noodzakelijk om aan de macht te blijven. Maar eenmaal de autocraat repressie nodig heeft om zijn positie te handhaven, wordt competentie nog minder belangrijk en beginnen autocraten bij hun keuze van luitenants nog meer de voorkeur te geven aan loyauteit boven competentie. En zo krijgen we een infernale spiraal van dalende competentie, slechtere beslissingen, stijgende repressie en steeds hysterischer propaganda. Dit is wat er nu in Rusland gebeurt.

Daarom gaat zelfs bij verlichte autocraten na verloop van tijd het licht uit. Daarom evolueren autocratieën gewoonlijk naar een stagnerend en repressief systeem dat continu foute beslissingen neemt en het land volkomen isoleert. Daarom hebben autocratieën inherent de neiging om na verloop van tijd te ontaarden tot een regelrechte dictatuur. Het einde kan lang op zich laten wachten, maar is onafwendbaar. Ooit neemt een onverwacht slimme luitenant zelf de macht over in een paleisrevolutie of komt er een spontane ineenstorting door een interne machtsstrijd. Sic transit gloria dictatoris.