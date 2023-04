In Rusland heb ik talloze ijzingwekkende verhalen geschreven, maar het nieuws van Evan blijft door mijn hoofd spoken

Metropolen bieden een groeiend deel van de wereldbevolking onderdak. Hoe houden de mensen het daar leefbaar? Correspondenten doen wekelijks verslag vanuit hun eigen megastad. Deze week: Jarron Kamphorst ruilde Moskou voor Tbilisi.

Na ruim een jaar oorlog in Oekraïne heb ik als Rusland-correspondent talloze bizarre, ijzing­wekkende en hartverscheurende verhalen geschreven. Opgesloten dissidenten, getraumatiseerde vluchtelingen, gehersenspoelde Kremlin-volgelingen: stuk voor stuk zijn hun verhalen inherent aan de verslag­geving over een doorgedraaid repressief systeem zoals het Rusland van Poetin.

Als journalist in Rusland ontwikkelde ik een professioneel schild om de tragedies waar ik over schrijf niet al te erg te laten doordreunen in mijn emotionele systeem. Een combinatie van donkere humor en relativeringsvermogen houdt de empathie overeind en het cynisme op afstand. Het is een overlevingsmechanisme om dit werk te blijven doen.

Toch blijft het nieuws van twee weken geleden door mijn hoofd spoken. Op 6 april werd bekend dat Evan Gershkovich, Rusland-correspondent voor The Wall Street Journal, door de Russische geheime dienst FSB werd gearresteerd op verdenking van spionage. De 31-jarige Amerikaan is de eerste buitenlandse journalist sinds de Koude Oorlog die vanwege dergelijke aanklachten vastzit. Als het tot een veroordeling komt, riskeert hij een gevangenisstraf van twintig jaar.

Evan was geen vriend, maar ik kende hem. We ontmoetten elkaar op feestjes van gemeenschappelijke vrienden in Moskou. Ook zat Evan in hetzelfde sportteam als ik. Op zaterdagen stonden we geregeld samen met een aantal anderen op een bevroren krabbelbaantje in een buitenwijk van Moskou waar we broomball speelden, een eigenaardige combinatie van ijs- en veldhockey.

Evan gleed beheerst over het ijs. Met de groentjes zoals ikzelf, die hulpeloos over het bevroren veldje waggelden, had hij bijzonder veel geduld. Zonder enige pretentie en met oneindig veel geruststelling en humor doceerde hij mij en andere nieuwelingen in de wondere wereld van ons nieuwe tijd­verdrijf.

Gevangenenruil

Naast zijn engelengeduld op de krabbelbaantjes was het vooral zijn durf en gedrevenheid als verslaggever die mijn bewondering konden wegdragen. Al ver voordat ik naar Moskou vertrok, las ik de stukken die hij destijds voor The Moscow Times schreef. Later belandde hij via persbureau AFP bij The Wall Street Journal. Toen de oorlog uitbrak, verliet Evan zoals zoveel journalisten Moskou, uit vrees voor de militaire censuurwetten.

Evan keerde vorige zomer permanent terug naar Rusland, een land dat door de oorlog steeds meer veranderde in een op hol geslagen repressiemachine. In juli schreef hij op Twitter: “Bij verslaggeving over Rusland is het nu een gebruikelijke praktijk om mensen die je kent voor jaren opgesloten te zien worden.” Ik herlas die tekst de afgelopen dagen als een onwerkelijke, cynische echo uit het verleden.

Terwijl ik dit schrijf in het zonnige Tbilisi dat ik vorig jaar als toevluchts­oord koos, zit Evan als gijzelaar van het Kremlin in voorarrest in een cel van acht vierkante meter waar 24 uur per dag het licht brandt. Ik in een veilige stad waar de geur van bloeiende seringen de lucht vult, hij in een bedompt hok verstoken van elk contact met de buitenwereld.

Eind mei wordt Evan voorgeleid. Hij loopt dan het risico onder valse aanklachten als spion veroordeeld te worden, omdat hij uit professionele overtuiging de waarheid durfde op te schrijven. Vanaf dat moment is zijn enige hoop een gevangenenruil tussen Rusland en het Westen. Om de druk hier en daar hoog te houden, moet het lot van Evan koste wat het kost onder de aandacht blijven. Daarvoor hoef je geen vrienden te zijn – slechts een wel­denkend mens.