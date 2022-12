In Rio lijkt niemand enthousiast voor het WK in Qatar. Maar als Flamengo speelt, kun je je hond maar beter dicht bij je houden

“Kijk hoe wij in 2010 de straat versierden. We verloren toen, maar het was mooi in de straat.” Mijn buurvrouw Gratia babbelt nostalgisch in de buurt­app met buurman Rafael over het wereldkampioenschap voetbal. Ze post een foto van een zee van plastic velletjes die samen de Braziliaanse vlag vormden en als een plafond boven de straat ­hingen.

Nu hangen in diezelfde straat, tweehonderd meter van mijn huis, miezerige sliertjes met de kleuren geel en groen, de belangrijkste van de Braziliaanse vlag, die kennelijk moeten aangeven dat het WK in Qatar is begonnen. Niemand lijkt enthousiast, hoewel Brazilië volgens kenners een van de favorieten is.

Als er mensen in shirts van Braziliës nationale team lopen, heb je altijd de twijfel of het niet aanhangers van de radicaal-rechtse president Bolsonaro zijn. Die verloor in oktober nipt de verkiezingen, en zijn fanatiekste volgelingen, gehuld in groen en geel en vaak een vlag om zich heen gebonden, blokkeren nog steeds wegen. Ze kamperen bij leger­kwartieren om de strijdkrachten ervan te overtuigen dat ze de macht moeten grijpen om te voorkomen dat de sociaaldemocraat Lula, de winnaar van de verkiezingen, op 1 januari wordt beëdigd.

Nee, dan de rood-zwarte shirts van Flamengo, Rio’s sterkste club op dit moment, die fans heeft in het hele land. Flamengo won de landstitel en een paar weken daarna een van de belangrijkste toernooien in Zuid-Amerika, de Copa Libertadores. De hele stad loeide bij elk doelpunt en joelde bij elk succesvol manoeuvre of goal van de tegen­partij.

Als Flamengo speelt, kun je je kat of hond maar beter dicht bij je houden, want er gaat ongelooflijk veel vuurwerk de lucht in om de emoties verder op te pompen. Flamengo bouwde, om zijn spelers te eren, een feestje dat vreselijk uit de hand liep. Winkels werden geplunderd, de politie moest in allerijl achter gestolen wasmachines aan.

Een van de helden van de club is aanvaller ­Gabriel Barbosa, beter bekend als Gabigol, die in Qatar niet aantreedt, wat zijn fans bondscoach Tite niet vergeven.

Het probleem is dat veel spelers van het nationale elftal in het buitenland spelen. Braziliës voetballiefhebbers zijn hun emotionele band met de kanaries de laatste jaren kwijtgeraakt.

Dat begon al in 2014, toen het WK in Brazilië werd gehouden en dat een spetterend feest had moeten worden. Veel mensen protesteerden tegen de dure stadions die werden gebouwd en in de herinnering van de supporters leeft vooral de fatale halve finale tegen Duitsland voort, die ­Brazilië met 7-1 verloor.

Trots zijn de mensen op de club en spelers uit hun eigen stad, zoals Corinthians in São Paulo, dat een politiek linkse supportersvleugel heeft, Somos Democracia (Wij zijn democratie). Die verwierf een paar weken geleden een heldenstatus onder de tegenstanders van Bolsonaro. Supporters van Corinthians waren in verschillende deelstaten de straat op gegaan om een eind te maken aan de blokkades, zonder bloedvergieten en zelfs zonder vechtpartijen.

Alleen als Brazilië succesvol is op het WK, zullen de Brazilianen misschien weer enthousiast worden over hun team en zal wellicht het groen-gele shirt als symbool voor de steun aan Bolsonaro aan kracht verliezen. Maar dan heb je kans dat bijvoorbeeld de Flamengo-fans een groen-geel shirt met het clubembleem erop kopen. Want dat is toch waar hun hart voor klopt.

PS. In een vorige aflevering van de Megastad had ik het over onze buurtbakker, die opnieuw was uitgeschakeld door een bedrijfsongeval. Hij is er weer! Met metalen pennen door zijn onderarm, de held.