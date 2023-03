In plaats van dat ijle einde had ‘Het verhaal van Vlaanderen’ kunnen besluiten met de nieuwe, verrijkte identiteit

Wonderlijk land, waar ‘nationalistische propaganda’, zoals Het verhaal van Vlaanderen werd omschreven, eindigt met de boodschap dat enkel superdiversiteit ons rest als identiteit. Iedereen, zo liet de expert ons weten, kan dankzij sociale media nu zijn wie hij of zij wil zijn. Een gemeenschappelijke taal, gedeelde instellingen, waarden en normen, een compatibiliteit van levenswijzen… dat alles is niet langer nodig. De rasechte Vlaming bestaat immers niet meer, aldus een tweede expert. De kijker kreeg dat in de laatste minuten van Het verhaal van Vlaanderen allemaal over zich heen. De rasechte Vlaming! Een Vlaming van zuiver ras! Ge houdt het niet voor mogelijk.

Als het over identiteit gaat, is verwarring troef. Vooroordelen lopen dan ver vooruit op oordeelsvorming. Daarom werd Het verhaal van Vlaanderen veroordeeld nog voor het begon. Daarom wordt de Canon van Vlaanderen in de ban gedaan, nog voor hij er is. Daarom struikelt Het verhaal van Vlaanderen over zijn eigen voeten als het onderwerp identiteit niet langer kan worden vermeden.

Identiteit betekent specificiteit, zich onderscheiden. Is de diversiteit van talen, denkwijzen, levenswijzen, waarden en opvattingen in het ‘superdiverse Vlaanderen’ nu van dien aard dat er geen verschil meer is tussen leven in Vlaanderen en leven in China, Somalië of Iran? Waarschijnlijk verblijven er op elk van die plekken een aantal mensen die zozeer zijn losgezongen van hun omgeving dat het er niet toe doet waar zij leven. Moet dat per se de norm worden?

Van sommige dingen veronderstellen (of veronderstelden) we dat zij universeel zijn, overal hetzelfde. Van wetenschap bijvoorbeeld wordt doorgaans aangenomen dat de feiten en waarheden waartoe zij besluit weliswaar steeds voorlopig zijn, maar geldig ongeacht de nationale identiteit van de wetenschapper of de beschaving waartoe deze behoort. N-VA-voorzitter Bart De Wever signaleerde echter dat het centrum ontwikkelingssamenwerking van de Vrije Universiteit Brussel (UCOS) daar anders tegen aankijkt: “De universiteit als ruimte en instituut is gebaseerd op witte, mannelijke, heteronormatieve fundamenten en is een voortzetting van kolonialiteit, het is daarom essentieel om het zogenaamde universele karakter van eurocentrische kennis te deconstrueren.”

Een zin om duizelig van te worden, maar gelukkig wordt die kijk op wetenschap niet breed gedeeld. Mocht hij zich in de superdiverse samenleving toch verspreiden, dan is het waarschijnlijk dat vele landen zich zullen inspannen om de eurocentrische kennis te bewaren. Vergeleken met andere kenniswijzen draagt die immers bijzonder veel bij tot welvaart, welzijn en technologisch kunnen.

Romantische paradox

In tegenstelling tot de gangbare opvatting van wetenschap wordt van ethische en esthetische normen doorgaans aangenomen dat zij cultuurgebonden zijn. De romantiek legde daar in het begin van de 19de eeuw veel nadruk op. Kunst, filosofie en recht werden beschouwd als manieren waarop een beschaving of volk zich uitdrukt. In die geest werd Frankrijk het land van Molière, Rusland het land van Poesjkin, Duitsland het land van Goethe… Schrijvers waarvan men aannam dat zij stem gaven aan de nationale ziel werden overal in brons en steen vereeuwigd.

Op die manier werd de paradox van de romantiek zichtbaar. Het romantische denken vond zijn oorsprong in Duitsland, maar omdat inspiratie grenzen overschrijdt, verspreidde het zich over de rest van Europa. Kunst en moraal zijn tot op zekere hoogte altijd supranationaal, wat niet belet dat de fijngevoelige lezer, kijker en luisteraar in de waarlijk grote werken de lokale, nationale kleur en eigenheid onderkent.

Bouwen aan identiteit is omgaan met die romantische paradox: eigenheid scheppen, gemeenschap bouwen met het materiaal dat het verleden aanreikt en met de inspiratie die ons bereikt.

De inspiratie kan komen in de vorm van een boek of een schilderij, maar ook in die van migranten die hun eigenheid meedragen op een tocht die soms generaties duurt, lang nadat zij het land van aankomst hebben bereikt. Dat maakt nu deel uit van ons verhaal. Niet die flauwe riedel ‘migratie is van alle tijden’, maar de uitzonderlijke massamigratie vanaf het einde van de jaren tachtig van de vorige eeuw. Zij heeft onze levens veranderd. Wat vandaag opvalt is dat het omschrijven van de identiteit van Vlaanderen als superdivers evenzeer als de oproep dat we ons land moeten terugnemen, hopeloos verouderd zijn, achterhaald. We zien inmiddels mensen van kleur, moslims, kinderen van de migratie mee vorm geven aan een Vlaamse identiteit en dat op een manier die onze kijk op ons verleden geenszins verloochent, daarentegen aanvult, rijker maakt.

Massamigratie is een potentieel destructief proces, maar als we ongecontroleerde, illegale migratie weten te stoppen, zijn er meer redenen voor hoop dan voor wanhoop. Veel kinderen van migranten zijn voorbij aan de wereldvreemde leegheid van de superdiversiteit. Wie zonder vooroordeel kijkt, ziet hoe het beste van ons verleden in hen zijn vruchten afwerpt.

In plaats van te eindigen met dat onsmakelijke beeld van een rasechte Vlaming die verdrinkt in een superdiverse brij, had Het verhaal van Vlaanderen kunnen besluiten met te wijzen op die nieuwe, verrijkte eigenheid en identiteit. Kijk om je heen. Zij groeit zienderogen. Steeds meer mensen willen gemeenschap vormen. Zij willen thuiskomen, niet leven alsof ‘hier’ zo weinig eigenheid heeft dat het al even goed ‘elders’ zou kunnen zijn.