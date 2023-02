In plaats van ballonnetjes op te laten over leefloners en armoede: kom eens praten met maatschappelijk werkers

Het is momenteel razend druk bij mij op het werk. Het is het soort drukte dat net te zwaar is, maar waarvan je weet dat die weer zal gaan liggen. Het komt in vlagen. Toch zal je zien dat telkens je verzuipt in het werk en een schouderklopje nodig hebt, er wel iemand is die met de sloophamer komt kloppen.

Ik heb het niet over mijn leidinggevende, die is echt top. Ik heb het over onze politici. De groep mensen waarvan wij als maatschappelijk werkers in al onze disciplines erg afhankelijk zijn. In een ideale wereld zou die afhankelijkheid in twee richtingen gaan, zodat we elkaar kunnen versterken. Maar dat de wereld verre van ideaal is, dat heb ik intussen wel begrepen.

Al sinds de herfst van 2022 is er wel wekelijks een politiek ballonnetje dat wordt opgelaten over het thema armoede. De Vlaamse regering vond het nochtans niet nodig om er een minister expliciet bevoegd voor te maken, maar plots hebben politici allemaal wel een mening en een ‘visie’ over hoe we armoede moeten aanpakken.

VDAB

Zo moeten huurders van sociale huisvestingsmaatschappijen zich voortaan inschrijven bij de VDAB, tenzij ze al ingeschreven zijn of om billijkheidsredenen niet ingeschreven moeten worden. Ik kan me voorstellen dat dat aan de oppervlakte een logische beslissing lijkt. We zouden toch niet willen dat mensen luilekkeren in hun door ons bekostigde sociale woning? In de praktijk is het een lege doos. Het kan een nobel doel zijn om in een gezin beide partners aan het werk te krijgen. Maar dat ga je in elk geval niet geklaard krijgen door mensen in te schrijven bij de VDAB. Wie geen werkloosheidsrechten heeft opgebouwd, heeft namelijk in geen enkel geval verantwoording af te leggen aan een VDAB, laat staan aan zijn huisbaas, de huisvestingsmaatschappij.

Men zou de regel wellicht met graagte wijzigen, maar tussen droom en daad staat wel een of ander hof in de weg. Het is pure windowdressing die huisvestingsmaatschappijen extra werk bezorgt, terwijl ze al verzuipen in hun takenpakket.

Michelle Ginée. Beeld rv

Het werd afgelopen week nog ‘beter’ toen Vlaams minister van Werk Jo Brouns (cd&v) naar aanleiding van de slechte activeringscijfers van Oekraïners opperde om alle leefloongerechtigden in te schrijven bij de VDAB. Logische beslissing, zou je denken. Klopt ook. Zo logisch dat het al verplicht is. Maar niet voor Oekraïners.

Dat Oekraïners niet snel aan het werk gaan, ligt aan het feit dat men voor die mensen geen verplichte Nederlandse lessen heeft ingevoerd en dat er bijgevolg geen extra plaatsen zijn gecreëerd. In Vlaanderen schieten we nog altijd in een taalkramp, dus nogal logisch dat Oekraïners hier geen werk kunnen vinden.

Dat nu met de vermanende vinger naar OCMW’s wordt gewezen terwijl wij gewoon uitvoeren wat ons wordt opgedragen, is redelijk hallucinant. Dat een minister niet goed weet wat al verplicht is en wat niet, is stuitend.

We werden deze week verwend met uitspraken en ballonnen van onze gestelde lichamen. N-VA legt haar kaarten op tafel voor de volgende verkiezingen en vraagt een herziening van de leeflonen. Een nieuwkomer krijgt pas recht op leefloon als die hier vijf jaar woont. In tussentijd heeft hij wel recht op bed, bad, brood en toeslagen. Wat die toeslagen zijn, is nog een verrassing; in welk bed men die mensen dan wil leggen en wie dat allemaal moet begeleiden is nog een raadsel. Sociaal werkers liggen helaas niet meer zo dik gezaaid, we zijn inmiddels een knelpuntberoep.

Pro memorie: op de Brusselse straten slapen momenteel asielzoekers in tentjes omdat men na een asielaanvraag geen bed kan aanbieden, want er zijn er niet genoeg. En ondertussen zou N-VA willen dat vluchtelingen vijf jaar in opvangcentra moeten wonen. Veel succes, zou ik zeggen.

De leeflonen moeten ook omlaag volgens N-VA. Terwijl ze nu al onder de Europese armoedegrens bungelen. Wat omlaag precies betekent, mogen we nog niet weten. Ze moeten in elk geval gedeeltelijk uit maaltijdcheques bestaan volgens de partij, om te voorkomen dat men het geld aan nutteloze zaken zou uitgeven.

Ik moet bekennen dat ik 1.000 euro huur voor een woning die vaak niet conform is ook een nutteloze uitgave vind, maar iets anders zit er voor veel van onze cliënten helaas niet in omdat het leefloon zo laag is, de huishuren zo hoog blijken en de wachtlijst voor een sociale woning eindeloos lang. Hoe gaan ze dan straks hun vaste kosten nog kunnen betalen? Of is dat allemaal niet meer nodig?

Ten slotte vindt N-VA ook, en dat is wellicht wat mij nog het meest frappeert, dat leefloners op regelmatige tijdstippen ‘op controle’ moeten komen bij de maatschappelijk werker, want voor wat hoort wat. Ik weet niet goed wat politici denken dat wij een hele dag doen op kantoor? Angry Birds spelen misschien, of een potje kaarten?

In elk geval kan ik de heren en dames politici geruststellen. Wie een leefloon aanvraagt moet heel wat plichten vervullen, plichten die leiden tot arbeid of de obstakels naar arbeid helpen weg te werken. Die afspraken komen netjes in een soort van overeenkomst en wie zich er moedwillig niet aan houdt, wordt geschorst. Geen paniek.

In plaats van zotte ideeën te lanceren die onmogelijk zijn of gewoon al bestaan, volstaat het misschien om eens zonder schroom met het werkveld aan tafel te gaan zitten – niet met de directeurs, ik bedoel wel degelijk met de maatschappelijk werkers. Ik ben zeker dat er ideeën aan de oppervlakte komen die ervoor zullen zorgen dat het zogenaamde kaf van het koren wordt gescheiden en die ook streng en rechtvaardig zijn, maar die tot heel wat minder stigmatisering van onze cliënten leiden, en met eerbied voor de maatschappelijk werkers. Wij doen ondertussen ondanks alles nog enthousiast voort. Maar de vraag is: hoelang nog?