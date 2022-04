In mijn laatste jaar waarin roken nog door de beugel kan, leek het me een goed idee alvast af te bouwen

Jana Antonissen is journalist. Haar column verschijnt wekelijks in De Morgen Magazine.

‘Erg hedendaags”, mompelt mijn vriendin ­bewonderend terwijl ze mijn nieuwe speeltje ­bestudeert, in haar blik een gretige glinstering.

“Probeer maar, hoor”, bied ik aan.

Ze brengt de smaragdgroene e-sigaret naar haar mond, lurkt dan voorzichtig aan het USB-achtige gleufje. “Wat lekker”, verzucht ze, waarna ze gretig ­voortsabbelt aan de futuristische speen.

Mijn wegwerpvape is volgens de verpakking goed voor 1.500 pufjes. Het is een Elf Bar: blijkbaar het favoriete merk van TikTokkers om indrukwekkende rooksculpturen in de vorm van oneindigheidstekens, een waterval of zelfs het illuminatisymbool mee te boetseren.

Maar dat wist ik allemaal nog niet toen ik me in de nachtwinkel tot de aankoop van zo’n elektrisch kankerstaafje met spearmint-smaak liet verleiden.

Tot voor kort stak ik nog weleens een echte sigaret op, maar de laatste tijd irriteerde ik me te veel aan de ­onfrisse adem, het opgehoopte slijm. Daarbij had ik gelezen – ooit, ergens – dat wie voor z’n dertigste stopt zo goed als geen risico op nare longziektes loopt.

In mijn laatste jaar waarin roken nog door de beugel kan, leek het me wel een goed idee alvast af te bouwen. Want vapen, dat had ik ook eens gelezen, was toch een tikkeltje minder schadelijk?

Dat is het probleem met ouder worden: je wilt nog steeds af en toe naar de tering, maar je durft de man met de zeis niet al te erg meer uit te dagen. Zijn silhouet ­tekent zich tenslotte toch steeds duidelijker aan de ­horizon af.

Onlangs schreef The New York Times nog dat de verkoop van e-sigaretten met een smaakje door het dak gaat. Dankzij hun synthetische nicotine ontsnappen ze vooralsnog aan juridisch toezicht.

In Nederland mogen vanaf 1 juli daarom enkel nog e-sigaretten met tabakssmaak verkocht worden.

CD&V toonde zich alvast voorstander om ook hier kankerpijpjes met mierzoete smaakjes van de markt te halen. Want uit cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano blijkt dat een op de vier jongeren tussen de 15 en 24 jaar al eens gevapet heeft, terwijl een op de drie voordien nog niet gerookt had. Vape Girl is niet voor niets het favoriete neven­personage van veel kijkers van de extreem esthetische tienerserie Euphoria.

De ochtend na onze ontmoeting stuurt mijn ­vriendin me een video waarin ze elegant aan een elektrisch pennetje zuigt. Ze heeft er zich gelijk twee aangeschaft: eentje met crème brûlée-smaak, de ander met icy peach.

Nooit vies van een ongezonde trend, maar gezien onze gevorderde leeftijd wat trager dan die blitse Gen Z’ers, heeft de vapidemie ondertussen ook ons, ­millennials, te pakken.

Die hang naar zelfdestructie zit diep in ons ­geprogrammeerd, daar kan geen ontsmette controle­samenleving tegenop. Zo’n vape stroomlijnt de ­zelfvernieling misschien, maar synthetische nico­tine en god weet wat nog inhaleren valt bezwaarlijk ­­verantwoordelijk te noemen.

Ach, tenminste meurt het niet zo, ben je de anderen niet tot last wanneer je jezelf de vernieling in paft.

Erg hedendaags dus.