In mijn hoofd huist een flipperkast, een spookhuis of een verloren paradijs dat opeens verre van verloren is

Hilde Van Mieghem neemt de tijd voor een gloedvolle kijk achter de schermen van haar leven.

Het is een wonder, ik kan het niet geloven en toch is het zo.

Twee weken geleden doofde ik voor ik ging slapen mijn sigaret, ging naar bed, las nog een paar bladzijden en viel in een droomloze slaap.

De volgende ochtend herinnerde ik me onder het douchen plotsklaps wat ik me voorgenomen had: ik stop met roken. Juist!

Zo gezegd, zo gedaan. ­Finito, basta, più niente!

Niet meer dan vijf of zes gerolde sigaretten per dag liet ik in rook opgaan, veel is dat niet, maar om eerlijk te zijn moet ik bekennen dat in één en soms twee van die sigaretten nog iets zat waar je – zoals de gompies zeggen in het sprookje Het Oinkbeest van Rikkert en Ellie Zuiderveld – lekker kiezelig van wordt.

Als ik de wetenschappelijke literatuur mag geloven staat zo één pretsigaret voor tien gewone. Rook je er twee, heb je meteen het equivalent van een heel pakje door je longen gejaagd. Inclusief gif, teer en weet ik wat voor chemische rotzooi er nog in zit. De pesticiden waarmee tabaksbladeren en hennep bespoten worden, zijn niet min.

Al maanden was ik erop aan het broeden, ik was het beu om verdoofd voor de buis te zitten of niet meer helder te weten wat ik nu weer gelezen had. Ook de hoestbuien die me overvielen tijdens mijn zanglessen ergerden me mateloos.

Want ook al ging die opera in Zürich niet door, ik blijf les volgen. Zingen maakt me blij, veel blijer dan de blauwe wolk in mijn hoofd die me doet geloven dat ik geniale invallen heb en die de volgende dag de grootste onzin blijken te zijn.

Een wolk is er in mijn hoofd niet meer te vinden. Droomloos slapen is er ook niet meer bij, überhaupt is slapen teruggebracht tot maximaal vijf uur. Dat was van jongs af aan al zo, ik herinner me hoe ik als vierentwintigjarige uitriep: “Dokter, ik wil geen twintig uur per dag wakker zijn!” Waarop hij laconiek antwoordde: “Tja, dan moet je een beroep of drie uitoefenen, daarmee vul je de tijd wel.”

Die heb ik ondertussen, zelfs vier. En toegegeven, ik vind het niet meer erg om twintig uur wakker te zijn, maar dat heeft te maken met mijn zielenrust, ouder en wijzer.

Maar wat ik niet wil, is verdikken en dus drink ik liters water. En yes, ik ben al een kilo kwijt.

Alleen word ik nu ook om het uur wakker van de heksenketel die zich ’s nachts onder mijn schedel bevindt. In mijn hoofd huist een flipperkast, een spookhuis of een verloren paradijs dat opeens verre van verloren is en waarin ik met plezier verdwaal.

Ik schaterlach me wakker of mijn stem, ondertussen steeds beter getraind, wekt me omdat ik een of andere droomfiguur luid van repliek dien.

En ook...

Ik weet eindelijk hoe mijn zeekapitein eruitziet – man, wat is hij knap –, hij duikt voortdurend op in mijn nachtelijk nirwana.

Hallelujah!