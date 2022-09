In Kaapstad worden elk jaar zo’n tweehonderd stumperds uit de bergen gered

Metropolen bieden en groeiend deel van de wereldbevolking onderdak. Hoe houden de mensen het daar leefbaar? Correspondenten doen wekelijks verslag vanuit hun eigen megastad. Deze week: Kevin Van Vliet in Kaapstad.

Mijn vriend zei nog zo: eerst nadenken voor je een stap zet. Hij kon het weten, want hij was de Tafelberg al eens afgedaald via deze kloof, in het donker nog wel, en bovendien is hij geoloog – één met de steen. Ik niet. Ik dacht alleen maar aan koud bier en pizza.

Het ene moment stond ik ingeklemd tussen schoenzolen en rug in een rotsspleet, het andere lag ik naast een afgrond, knieschijf uit de kom, gillend om mama. De Atlantische Oceaan fonkelde in de middagzon, onder ons cirkelde een havik en wij zaten vast op een plateau ter grootte van een parkbankje. Ik kon niet verder omhoog en terug was ook geen optie meer.

Deze klim naar de top van de Tafel­berg – de India Venster-route – is berucht. Met een reeks waarschuwingsborden ontraden de ­autoriteiten overmoedige wandelaars de tocht door nauwe spleten en over dunne richels. Laat alle hoop varen gij die binnentreedt. In 2009 kwam hier nog een Nederlandse toerist om.

De eerste grote reddingsactie op de Tafelberg vond plaats in 1889. Een klimgezelschap kwam vast te zitten in het tafelkleed, de in Kaapstad ­bekende wolkformatie die met regelmaat over de randen van de platte bergtop rolt. De klimmers moesten een nacht doorbrengen in de ­natte kou. Sinds die actie zijn er vele duizenden reddings­operaties op en rond de Tafelberg uit­gevoerd.

Een uur later hing ik in een harnas onder een helikopter. De bungeejump van een brug, eerder dit jaar, was, hoewel spannender, in elk geval nog vrijwillig geweest, dacht ik, en deed een schietgebedje. Ik zag de rotorbladen, dicht bij de rotsen, en hoorde het noodlot al naderen: knappende metaaldraad, gebroken botten, de roof- en aasdieren. Hoe vaak ging dit mis?

De naam van de vrouw die mij de helikopter in trok verstond ik niet door alle herrie, maar haar gezicht zal ik nooit vergeten. Ik was gered.

De piloot vloog ons terug naar de vlakte, waar ik thuishoorde. Ik werd opgewacht door Dwayne, ook van de reddingsbrigade. Hij gaf me een fles water, een appel en zijn sweater en liet me na een korte ­medische inspectie achter op een bankje met uitzicht over de stad. Het was alweer bijna vijf uur, het rugby begon bijna.

Wachtend op mijn lift naar huis, klappertandend maar met mijn knieschijf terug op haar plek, bedankte ik de Heere God. Ik had het toch maar mooi gered en hoefde ook nog eens niet te betalen voor deze hele operatie. Door helden als Dwayne, Brindley, Brent, de piloot en de vrouw zonder naam (deels vrijwilligers), en dankzij het Westkaapse provinciebestuur (dat de meeste kosten dekt), worden in Kaapstad elk jaar zo’n tweehonderd stumperds uit de bergen ­gered.

Ik besloot daar, op dat bankje, royaal te zullen doneren aan de stoere jongens en meisjes van The Mountain Club South Africa. Een andere optie is zelf vrijwilliger worden. Misschien zoeken ze nog een receptionist.