In Istanbul heeft iedereen wel een mening over je gewicht

Na drie jaar in Istanbul zijn mijn vrienden en ik al best vaak beledigd, maar laatst beleefde ik toch weer een nieuw dieptepunt. Het was ’s avonds laat en ik was net met een vriendin naar de gym geweest. Het kostte wat moeite, ik had geen zin en had al voorgesteld om in plaats van te sporten een drankje op het terras te gaan drinken. Mijn vriendin had gelukkig wel een ruggen­graat en sleepte mij al klagend mee naar de fitnessclub.

Hoewel ik een uur lang niet heel hard mijn best had gedaan, liepen we toch voldaan terug naar huis. En aangezien we nu toch op de gezonde toer waren, gingen we ook nog even langs de groente­man om groente en fruit te kopen.

Die vriendin van mij is daar vaste klant en was daar dezelfde middag ook nog geweest. Toen we afrekenden, keek hij haar indringend aan. “Heb je iets aan je ogen laten doen?”, vroeg hij. “Sinds vanmiddag is er niks veranderd. Ik heb net gesport, misschien is dat het”, ­antwoordde ze.

Na lang nadenken en meerdere keren vragen of er echt niks anders met de ogen was, wist hij het opeens. “Ooh, je bent aangekomen, dat is het!” Vrij onaardig, maar mijn vriendin keek er niet eens meer van op: “Vroeger zei ik er nog wat van, maar dit is hier gewoon een koetjes-en-kalfjes­gesprek.”

Er zijn genoeg mensen in Turkije die totaal geen blad voor de mond nemen, en zeker wat betreft gewicht zijn sommige mensen niet te beroerd hun ongezouten mening te geven.

Ook ikzelf heb het al een paar keer meegemaakt dat mensen goudeerlijk tegen mij waren. Zo was mij in diezelfde fitnessclub al twee keer verteld dat het beter zou zijn als ik wat meer vet zou verbranden. “Ik ben een eerlijke man en zeg dit als een vriend tegen je”, zei de trainer, die ik amper kende.

Toen ik tijdens een latere training met veel moeite een poging deed tot opdrukken, noemde hij mijn armen “heel erg zwak”. Ook bij de kapper trof ik weleens iemand die er niet op uit was om mij me beter over mezelf te laten voelen. Er was van alles mis met mijn haar en ik had zeker “haarbotox” nodig, wat dat ook moge zijn. Daarbij moest ik ook eens wat beter mijn best doen op mijn Turks, toch best wel een belediging voor ­iemand met een C1-diploma, het op een na hoogste niveau.

Andersom is het gangbaar om bij wijze van compliment tegen ­iemand te zeggen dat die afgevallen is. Het is me ook al meerdere keren overkomen dat goede en minder goede kennissen overdreven enthousiast ‘Ah, wat zie je er goed uit, je bent zeker afgevallen!’ tegen me riepen, bij wijze van begroeting.

Toen een vriend eens eenzelfde opmerking maakte, vroeg ik hem geïrriteerd waar deze opmerking op sloeg. Verbaasd door mijn boosheid stamelde hij dat hij alleen maar aardig wilde zijn, maar ik verbood hem ooit nog iets over mijn gewicht te zeggen. Ik zag hem denken: het is ook nooit goed.