Mark Coenen is columnist.

Smeer je goed in: dat is de kernboodschap van het parlando van ‘Everybody’s Free (to Wear Sunscreen)’, de zomerhit waardoor Baz Luhrmann, meer nog dan door zijn films, herinnerd zal worden. Een beetje onterecht, want de magistrale tekst van dit afstudeerlied is van Mary Schmich, een Pulitzerprijs winnende Amerikaanse columniste van de Chicago Tribune. Ze schreef de column in 1999, en haar boodschap blijft gelden - nu meer dan ooit, ook al omdat de zon in 2022 veel harder brandt dan toen.

In ieder mens schuilt een melancholische pater die denkt, wijs geworden door de jaren, levenslessen te moeten doorgeven aan de volgende generatie. Zeker in deze tijd van het jaar, nu Instagram overspoeld wordt door foto’s van afstuderende kinderen en hun verwekkers in verregaande staat van opwinding en dronkenschap. Met alleen maar de zucht van verlichting van zoveel moeë ouders dat hun skatende addergebroed onverwacht geslaagd is, kan men de energietransitie een heel eind op weg helpen.

Ik heb sinds het jaar 2000 teenagers van verschillende leeftijden in uiteenlopende humaniora’s: nog twee jaar en ze hebben allemaal een diploma. Zelden zal ik in mijn leven zatter geweest zijn dan op die dag, dat voorspel ik nu al.

Veel van de volgens sommigen dramatische veranderingen in het onderwijs heb ik onbewust meegemaakt, zeker de peilloze achteruitgang van het leerniveau is mij geheel ontsnapt. Het zuchten tijdens de examenperiodes over de leerstof en het geklaag over de wisselende kwaliteit van leraars bleven 22 jaar lang een geruststellende constante.

En het is niet omdat de school u een paswoord voor Smartschool geeft om als een kwaaie tjiftjaf de strapatsen van uw puberende jeugd te volgen, dat u dat ook moet doen. Ik heb het nooit gedaan en ben ook niet van plan er nu nog mee te beginnen.

Voor de komst van de gelegaliseerde ouderlijke spionage van Smartschool kon de jeugd tenminste nog creatief zijn - zo kon je weleens een handtekening vervalsen op een rapport. Dat kon ik heel goed. Naast een diploma van de humaniora hadden ze mij in 1977 ook een brevet voor kalligrafie mogen geven. Dat zit trouwens in de familie, merkte ik onlangs met enige trots. Bleek dat onze oudste dochter ons jarenlang wijsgemaakt heeft dat er in haar school geen tussentijdse rapporten meer werden gegeven. Wij trapten er argeloos in als was het een meurende koeienvlaai in de Zwitserse Alpen.

Tot op vandaag kan zij mijn handtekening feilloos nadoen. Net zoals ik die van mijn vader, zelfs met mijn ogen dicht.