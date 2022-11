In hun hart zullen vele ouders niet echt verrast zijn door de problemen in de kinderopvang. Dit is waar ze altijd voor gevreesd hebben

Bart Eeckhout is hoofdcommentator van De Morgen.

Zoals water uit een lekkende kraan druppelt het ene na het andere pijnlijke verhaal over problemen in de kinderopvang naar buiten. Terecht waarschuwt Bruno Vanobbergen, die ad interim leiding geeft aan het bevoegde agentschap Opgroeien, voor hysterie en onnodige paniek. In de zeer grote meerderheid van de crèches en onthaalplekken wordt wel veilig en zorgzaam omgegaan met kinderen.

Maar er is wel een probleem en het is groter dan tot dusver aangenomen werd. Zoals Vanobbergen ook zegt: “Er zullen de komende weken nog crèches moeten sluiten.” Dat komt niet doordat de kwaliteit in de kinderopvang plots zorgwekkend gedaald zou zijn. Het wijst er wel op dat sinds kort risico’s anders en gewoonweg beter worden ingeschat en alarmsignalen meteen ernstig worden genomen.

Dat is nogal een pijnlijke vaststelling. Wanneer tot voor kort inspectie of administratie het sein kreeg dat er iets niet pluis was, werd uiterst voorzichtig opgetreden. In het achterhoofd speelde de gedachte mee dat sluiting van een crèche het tekort aan opvangplaatsen alleen maar kon vergroten. De logica achter dat beleid is economisch, kinderbescherming komt op de tweede plaats.

Dat noopt tot bezinning, niet alleen in de politiek en de ambtenarij, maar in de hele samenleving. In de groei en ontwikkeling van een kind zijn de eerste duizend dagen van cruciaal belang. In ons samenlevingsmodel, dat gericht is op volledige tewerkstelling voor vaders en moeders, hebben we aanvaard dat kinderen een flink deel van die duizend dagen extern worden uitbesteed. Dat legt een enorme druk op het aanbod en op de veiligheidscontrole. Dat is vragen om problemen.

Diep in hun hart zullen nogal wat ouders niet helemaal verrast zijn door de probleemverhalen uit de kinderopvang. Dit is waar ze altijd voor gevreesd hebben, dit is waarom ze een steek van schuldgevoel in het hart gevoeld hebben als ze een ukje van nog geen jaar oud aan anderen toevertrouwen. De realiteit is evenwel dat die ouders vaak al van bij de zwangerschap moeten knokken voor een plekje in de opvang. Natuurlijk gaan ze zo goed en zo kwaad mogelijk na of de nieuwe omgeving veilig en liefdevol is, maar de plaatsjes zijn schaars en alternatieven beperkt.

Dit moet anders. België en Vlaanderen zijn geen oorden van grote hervormingslust, maar als er iets hervormd zou moeten worden, is het de kinderopvang. Dat is een kwestie van consequent zijn. De kinderopvang is een volwaardig onderdeel geworden van het sociaal-economische beleid. Dan moet het ook maar gepast georganiseerd en gefinancierd worden.

Waarom zou Vlaanderen zich niet de kwaliteit en ambitie van het kindbeleid in Zweden mogen toe-eigenen? Zweden combineert een ruim ouderschapsverlof, verdeeld over de twee partners, met een groot en betrouwbaar netwerk van lokale opvanginitiatieven.

Tiens, stond er deze week geen partijvoorzitter in de krant met de roep om meer hervormingsijver in het beleid? Bezet zijn partij niet al decennialang bijna exclusief de post van Welzijn? Wat houdt u tegen, meneer Mahdi?