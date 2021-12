In het voetbal blijken sommigen bereid hun eer te verkopen voor een paar duizend euro en de illusie deel uit te maken van de macht

Bart Eeckhout is hoofdredacteur van De Morgen.

Een rechtbank in Qatar heeft een voormalig medewerker van het WK Voetbal 2022 veroordeeld tot drie jaar cel. Zijn vergrijp: de man had het opgenomen voor de gastarbeiders in Qatar, die bij het bouwen van de stadions uitgebuit worden. Een schijnproces later eindigt zoveel rechtvaardigheidsgevoel dus in de cel.

Met het komende WK voetbal is van alles mis, dat is al langer bekend. De toekenning van het toernooi aan Qatar ging gepaard met corruptie, de bouw van gekoelde voetbaltempels in de woestijn is een aanslag op alle regels van duurzaamheid en klimaatzorg en bij de bouw van de infrastructuur lieten al duizenden arbeidsmigranten het leven in uiterst penibele omstandigheden. En nu dit.

Toch zullen al die onthullingen de voetbalpret niet drukken. Ja, er zijn enkele weldenkende, verstandige stemmen die menen dat er beter niet gevoetbald wordt in Qatar. Zij hebben gelijk. Maar de kans dat het ook echt tot een boycot komt, is zo goed als nihil. Als de Rode Duivels straks diep in het toernooi doordringen, zal ook hier de natie weer op het puntje van de zetel zitten.

Tegen die achtergrond van globale normenloosheid ontrollen zich de schandalen van het Belgische voetbal. Het gaat om een andere, bescheidenere schaal. Soms gaat het zelfs om een gênant kleine schaal – als we tenminste de bekentenissen van spijtoptant Dejan Veljkovic mogen geloven. Mensen van faam blijken in sommige gevallen bereid hun eer te verkopen voor een paar duizend euro, een stel hemden en de illusie deel uit te maken van de macht.

Wat geldt voor het wereldvoetbal, geldt ook voor de lokale variant. De verrotting is structureel, de voetbalsector hangt aan elkaar van de onfrisse deals. Toch zullen liefhebbers massaal naar het stadion blijven komen. Voetbal blijft het geliefkoosde tijdverdrijf van tienduizenden Belgen. Ik beken: ik ben een van hen. Wij, voetballiefhebbers, lijden collectief aan cognitieve dissonantie: we weten dat het hele zaakje stinkt, maar zijn bereid dat besef tweemaal drie kwartier te negeren, als onze favoriete club speelt.

De kans is dan ook klein dat het voetbal in de toekomst echt properder gaat worden, zoals sommige analisten-supporters iets te vurig hopen. Het volk komt toch, dus waarom veranderen? Aan de oppervlakte wordt wat gepoetst, maar bijvoorbeeld voor voetbalmakelaars is er nog altijd geen deugdelijk statuut, geen code en geen tuchtkamer. Wat verwacht je dan dat er gebeurt?

Voor de overheid valt er wel een wijze les te trekken uit de schandalen. In de recente discussies over de fiscale voordelen voor de voetballerij heette het dat die overheidssteun nodig is om de sector leefbaar en aantrekkelijk te houden. Het is alleszins niet gelukt om ondanks die genereuze bevoordeling het vaderlandse profvoetbal proper te houden. Dan kunnen we al dat mooie belastinggeld ongetwijfeld nuttiger besteden.