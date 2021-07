In het verhaal van de sans-papiers kies ik kant

Aya Sabi is De Morgen-columnist en auteur van Verkruimeld land. Zij verzorgt deze week de zomercolumn.

Heel vaak weet ik het niet, maar daar word ik niet voor betaald. Ik word betaald om het wel te weten. Ik ben een opiniemaker, een heel raar woord is dat. Letterlijk betekent het dat ik geen mening heb, maar een mening maak.

Ik zie het liever als het ambacht om je opinie in een tekst te gieten of de kunst om je opinie rationeel te onderbouwen. Ik weet het niet. Wat ik wel zeker weet, is dat er binnen dit vak heel weinig ruimte is voor twijfel. Dat er binnen de digitale wereld heel weinig ruimte is voor twijfel. Dat er binnen de wereld heel weinig ruimte is voor twijfel.

Het is ook logisch. Ik heb niet enkel een mening, maar ook plek om deze te verkondigen. Dan ga je die ruimte toch niet opvullen met vragen en twijfels? Hoe genuanceerd ik ook probeer te zijn, ik zal altijd kant kiezen. Ik kies mijn onderwerpen – als ik er niet eerlijk over kan zijn, zal ik er niets over schrijven – maar als ik iets schrijf, dan kies ik kant.

Ik schrijf over wat goed is voor mensen, niet voor politieke systemen of voor de wereldeconomie, want we hebben niet meer politici in pak nodig die denken in termen van winst en verkiezingsoverwinningen ten koste van mensen. We hebben al genoeg miljonairs in ruimtepak die de aarde zullen verlaten nadat ze in brand is gezet door de politieke en economische systemen waar zij rijk van zijn geworden.

Laatst is de zee in vlammen opgegaan. We hebben water in vuur veranderd. Als dat mogelijk is, kan alles toch? Hoe groter de rampen, hoe groter ook de mirakels kunnen zijn zolang we erin geloven. Als het kind van een politieke vluchteling staatssecretaris van Asiel en Migratie kan worden, kunnen we ook een paar honderd mensen regulariseren om hen van de hongerdood te redden. Toch? Alles kan.

De regularisering van deze mensen, is geen structurele oplossing. Daar moet ik de staatssecretaris gelijk in geven. Het is een noodplan, een reddingsoperatie. Het is het enige juiste om te doen. Structurele oplossingen krijgen we als politici hun verantwoordelijkheid zullen opnemen, niet enkel voor ‘hun’ mensen, maar voor alle mensen, niet enkel om de verkiezingen te winnen, maar om van de wereld een betere plek te maken voor iedereen. Idealistisch, misschien, maar vooral: menselijk.

Er zijn enkel mogelijkheden als we in oplossingen durven te denken en niet in problemen. Ik kies voor de rechtvaardigheid, voor de empathie, voor de menselijkheid. Ik kies voor een wereld waarin mensen niet hoeven te vluchten, voor een eerlijke verdeling van rijkdom en vrede. Ik kies niet voor de pragmatiek of de politieke correctheid, de bureaucratie of de xenofobie. In het verhaal van de sans-papiers kies ik kant.