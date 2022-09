In het roekeloze Britse beleid schuilt ook een waarschuwing voor politici hier

Bart Eeckhout is hoofdcommentator.

Een beleidsverklaring pas met drie dagen vertraging kunnen aflezen is niet plezant, maar met je beleidsplannen een land op de rand van een regelrechte financiële crisis brengen, is toch nog een graadje erger. Het overkomt dezer dagen de nog nieuwe Britse premier Liz Truss en haar minister van Financiën, Kwasi Kwarteng.

Sinds zij hun eerste begrotingsplannen bekendmaakten, gaat het Verenigd Koninkrijk door een financieel-economische storm. De waarde van het Britse pond zakt onderuit en de rente op staatsobligaties schiet omhoog, omdat de financiële markten het zaakje niet meer vertrouwen. Met een verontrustende noodgreep diende de Bank of England zowaar de geldpers weer aan te zetten om zelf Brits schuldpapier op te kopen, om te vermijden dat de panikerende markt de pensioenfondsen onderuit zou trekken en een regelrechte financiële crisis zou ontketenen.

Dit is geen pech of een gevalletje van boze speculanten. Dit is het gevolg van (aangekondigd) beleid dat alle regels van goed economisch bestuur tart. De nieuwe conservatieve regering koppelt ondersteuning van de koopkracht aan een forse, budgettair ongedekte belastingverlaging, die bijna uitsluitend de hogere klasse ten goede komt. De regering hoopt daarbij op het zogenaamde trickledowneffect, het grotendeels onzinnige idee dat als belastingvoordelen naar de allerrijksten gaan uiteindelijk iedereen meeprofiteert.

Het gevolg is niet alleen dat het Verenigd Koninkrijk op korte tijd zijn financiële geloofwaardigheid kwijt aan het spelen is - zelfs het IMF heeft al gewaarschuwd -, maar ook dat de al precaire economische situatie in het land nog verslechtert. Na de onverwerkte brexit en de energiecrisis zou dit de klap te veel kunnen worden. De inflatie die de Britse regering wil aanpakken, wordt nog meer aangevuurd, een harde recessie wordt stilaan onvermijdelijk. De Britse premier zelf wil daar voorlopig niet van weten. Ze vindt dat ze goed bezig is en doet wat ze in haar campagne voor het partijleiderschap beloofd heeft. Met die woorden praat ze de economie nog meer in de penarie.

Een optimist zou uit de Britse crisis kunnen besluiten dat alle verhalen over politieke onmacht nog schromelijk overdreven zijn. Blijkbaar is een politiek leider wel degelijk nog altijd in staat om een land met zelfgekozen beleid ten gronde te richten. Daaruit mag afgeleid worden dat een politicus ook in staat moet zijn om de situatie ten goede te keren, of dat nu premier Truss is of een mogelijke opvolger. Want in coulissen staat de linkse oppositieleider zich al op te warmen. Ook de democratie blijkt dus wel degelijk nog te kunnen functioneren.

Die theoretische lessen doen evenwel geen recht aan de zeer reële ellende die vele Britten nu dreigen te moeten ondergaan. In die bittere vaststelling schuilt ook een waarschuwing voor de politici aan deze zijde van de Noordzee. Of je nu links, rechts of centrum bent: er zit wel degelijk een limiet op een budgettair en fiscaal roekeloos beleid.