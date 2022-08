In het opbod om werkloosheidsuitkeringen aan te pakken is het wachten tot iemand voorstelt om ze dan maar helemaal af te schaffen

Stavros Kelepouris is journalist.

Daar is-ie weer. De heilige graal der politieke oplossingen. Even ademhalen, want zulke godsgeschenken komen enkel in zes lettergrepen nedergedaald: de werkloosheidsuitkering. Te weten: hoe lager, hoe beter. Het is wachten op de eerste die de conclusie trekt om die werkloosheidsuitkering maar helemaal af te schaffen.

De aftrap van het werkloosheidsuitkeringenfestival werd deze week gegeven door Ben Weyts (N-VA). Als er maar wat minder mensen zo’n uitkering kregen, dan zou het lerarentekort al heel wat kleiner zijn, verklaarde de Vlaamse minister van Onderwijs. Want zoals iedereen weet, zouden alle werklozen in een normaal land meteen voor de klas gezet kunnen worden. De effecten op de al dalende kwaliteit in het onderwijs vallen nog te bezien, maar daar richt de Vlaamse regering ongetwijfeld wel een taskforce voor op.

Donderdag was het Jo Brouns (cd&v) die het stokje overnam. Brouns, minister van Werk en Landbouw, liet in een interview verstaan dat het maar eens gedaan moet zijn met mensen die zonder werk zitten terwijl je in Vlaanderen een jobaanbieding krijgt bij ieder vers brood. Voor langdurig werklozen wil hij de ‘rode kaart’ kunnen trekken: “inkorten op de werkloosheidsuitkering”.

Navraag leert dat Brouns het heeft over een sanctie die de VDAB kan opleggen als werklozen niet genoeg inspanningen leveren om werk te vinden. Dan kan de uitkering van die persoon omlaaggehaald worden als straf.

Het toeval wil dat de OESO twee maanden geleden een prima rapport geschreven heeft over de Belgische werkloosheidsuitkeringen. De onderzoekers concluderen daarin grosso modo dat het weinig zou uithalen om de werkloosheidsuitkeringen nog te verlagen.

Geld is namelijk niet de belangrijkste reden waarom mensen niet werken, zo luidt de verklaring. Het zijn allerhande praktische en sociale hindernissen die verhinderen dat iemand aan de slag gaat. Taalbarrières, bijvoorbeeld. Of betaalbare tandzorg. Het klinkt banaal, maar dat is het niet. Voor veel armen is tandzorg in Vlaanderen te duur. Dus laten ze hun gebit verkommeren. En met rotte tanden raak je minder makkelijk aan een job.

Bovendien is er niet eens zoveel marge om de uitkering te verlagen. Wie met erg weinig moet rondkomen, kan dat bedrag laten aanvullen tot aan het leefloon. “Maar de bedragen die leefloners krijgen, verschillen amper van de uitkering van een langdurig werkloze.” Dixit de website van Brouns’ eigen partij cd&v.

Brouns weet dat allemaal ook wel. Het is de reden dat hij net als zijn voorganger Hilde Crevits best wel wat moeite stopt in allerhande begeleidingstrajecten en activeringsprojecten die niks te maken hebben met die werkloosheidsuitkering.

Waarom dan toch weer die uitkering benadrukken? Omdat het een sjibbolet is, een uitspraak die symbolisch dient om te zeggen waar iemand voor staat. En deze Vlaamse regering heeft zich voorgenomen zich te presenteren als de coalitie die de profiteurs zal aanpakken, op welk domein dan ook. Handig, want als het de schuld is van de profiteurs, hoeft falend beleid niet de schuld van het eigen onvermogen te zijn.