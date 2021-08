‘In het licht van de apocalyps zal het meer uitmaken hoeveel centimeter de zeespiegel stijgt dan hoe hoog je springt’

Saskia de Coster is auteur en writer in residence aan de KU Leuven. Haar column verschijnt tweewekelijks.

Dat hebben we dan ook weer gehad. Al die ongezonde gekken die zich oprekken en hun lijven zozeer op de proef stellen dat ze er bijna aan ten onder gaan, om daar dan een pandemie-applausje of een medaille voor te krijgen. Ondanks het slappe adagium dat de loser zou moeten troosten, ‘deelnemen is belangrijker dan winnen’, zijn de Olympische Spelen toch hét voorbeeld van extreme competitiedrang. Ik presteer dus ik besta.

Dit jaar streden de twee boezemvrienden Mutaz Barshim en Gianmarco Tamberi om de eerste plaats in het hoogspringen. Ze gingen allebei over 2 meter 37. In plaats van een beslissende laatste sprong besloten ze samen de competitie stop te zetten en voor gedeeld goud te gaan. Barshim zei: ‘Dit is onze boodschap aan de jonge generatie.’ Geen heldhaftige strijd, geen ‘moge de beste winnen’. Rhiannon Lucy Cosslett schreef er al over in The Guardian: zeker na een coronajaar was het een mooie daad van solidariteit.

Wereldkampioene Simone Biles werd toegejuicht toen ze besliste niet te turnen om haar mentale gezondheid te sparen. Iemand uit een vorige generatie zou niet eens een forum krijgen om haar terugtrekking toe te lichten. Wat met de competitie, draaide het daar niet om in topsport? Jaren trainen voor dat ene moment, die ene kans?

Interessant, die voorbeelden waar het uitgerekend in topsport niet enkel gaat om de eerste plaats maar dat er ook in de breedte wordt gedacht, intersectioneel zo u wil. Er is makkelijk een karikatuur van te maken. De nieuwe generatie, de Sneeuwvlokjes, zijn tegen niet veel bestand. Veerkracht is een onbekend woord, streven gaat voor hen ten koste van leven.

Zo’n topturnster die onder luid applaus voor zichzelf opstaat, dat is niet los te denken van identiteitspolitiek. Sport en hiërarchisch-kapitalistische systemen bestaan bij gratie van uitblinkers en competitiebeesten. Op basis van mijn topprestaties besta ik en heb ik waarde. Nu is er een beweging die zegt: ik besta als mens, dus ik heb waarde, als mens.

Mogelijk komt die behoefte deels voort uit een validatiemoeheid. We zitten al in die iconische aflevering van Black Mirror waarbij we elkaars handelingen, klantvriendelijkheid en efficiëntie de hele tijd via apps moeten raten en valideren. Als verzet daartegen, tegen al dat dodelijk vermoeiend gestreef, die mierzoete vriendelijkheid om een fooi te krijgen, al die mails die je mening op prijs stellen en je een maximaal aantal sterren willen ontlokken, is er de imperfecte, klungelende mens, zonder schaamte.

Wat ook kan meespelen: wat is ambitie nog waard met op de achtergrond een apocalyptisch levensgevoel? In het licht van een verschroeiende apocalyps zal het meer uitmaken hoeveel centimeter de zeespiegel stijgt dan hoe hoog je springt of hoe snel je bent met de tafels van vermenigvuldiging. Dat apocalyptische spook is zo’n heerlijke relativeermachine: nothing else matters. Behalve de melige gedachte dat mensen lief voor elkaar en de natuur (too little too late) moeten zijn. En dat ze ook dat in het leerplan moeten meekrijgen. Om ter eerst.