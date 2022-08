In het hotel bleek mijn fles shampoo tijdens de vlucht uitgelopen te zijn: mijn ­kleren één grote plakkerige troep! De chaos bleef duren.

Hilde Van Mieghem neemt de tijd voor een gloedvolle kijk achter de schermen van haar leven.

Vreemd hoe mensen vastomlijnde ideeën hebben over anderen. Ik verbaas me er steeds over en zeker als mensen me al meer dan dertig jaar kennen en me toch anders inschatten dan ik ben. Zoals een vriendin die door omstandigheden een weekje bij mij logeerde.

In het huis waar ze woont heerste covid, en vermits ­iedereen daar gebruikmaakt van een gemeenschappelijke keuken en er ziek en wel zijn eigen potje staat te koken, bleef ze er liever niet.

Een ongeluk komt nooit alleen en in diezelfde week stierf haar beste vriend. Het waren moeilijke dagen en ik probeerde haar het verblijf zo aangenaam mogelijk te maken, deed boodschappen, kookte voor haar en probeerde haar op alle mogelijke manieren te verwennen.

Het deed me plezier om mijn zorgende inborst nog eens te kunnen aanwenden voor meer dan alleen mijn hondje Mr. Wilson. En nog maar eens werd duidelijk dat koken alleen leuk is als je het voor een ander doet.

Verwonderd zei mijn vriendin na enkele dagen: “Wat ben jij gedisciplineerd en ordelijk, goed georganiseerd ook, en elke dag is je huis keurig opgeruimd!”

Het is altijd druk in mijn hoofd en mijn hart, legde ik uit, daarom heb ik behoefte aan rust om me heen. Hoe zou ik ooit kunnen doen wat ik doe als ik geen orde en discipline had?

Wanorde brengt onrust. Als er iets is dat me uit mijn evenwicht brengt, dan is het chaos rondom mij. Op reis vertrekken bijvoorbeeld is dat altijd een beetje, en ­zeker als het niet voor ­vakantie is maar voor werk, zoals gisteren het geval was.

Zes weken naar Zürich, waar ik ga meespelen in een moderne opera.

Twaalf uur voor vertrek wist ik nog steeds niet waar ik zou logeren, hoe ik aan de sleutel zou komen en of ­iemand me al dan niet zou ophalen. Ik kon mijn hoofd nergens anders meer bij­houden. Vier uur later had ik er genoeg van en stuurde ik een boos bericht.

Prompt kreeg ik antwoord. De regie­assistente was in Antwerpen met de sleutel van mijn appartement. Maar, o jee... Ze was de sleutels in Zwitserland vergeten! En daar is tot maandag niemand. Op hotel dus. Balen!

Daar zat ik dan, op van de stress, bij gate 49 te wachten op mijn vlucht. Zürich is duidelijk geen vakantiebestemming voor families met kinderen. Gelukkig maar, de rust en stilte van de mensen die dezelfde vlucht namen, kalmeerde me enigszins.

Ik begon eindelijk aan deze column. Zolang ik niet wist waarheen, lukte dat niet.

In het hotel bleek mijn fles shampoo tijdens de vlucht uitgelopen te zijn: mijn ­kleren één grote plakkerige troep! De chaos bleef duren.

Maar soms heeft een mens ook geluk. Zoals altijd sleepte ik te veel boeken mee, en om duur overgewicht te ­vermijden zaten die in mijn handbagage en bleven ze ­gespaard.

Ik hul me wel in boeken, het wapen tegen chaos.