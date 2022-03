In het hoofd van de wrede pasja

Op een dag verschijnt voor de deur van de eenvoudige dorpsbewoner Ahmet een prachtig grijs paard. Zoals de traditie het wil wordt het paard eigendom van diegene naar wie het telkens terugkeert nadat het is weggeleid. Daar denkt de pasja echter anders over. Ahmet wordt in de gevangenis gegooid en er ontstaat een liefde tussen hem en Gülbahar, de dochter van de pasja.

Beide geliefden ontsnappen uit het kasteel in Beyazıt en vinden een onderkomen in de burcht van de lokale heerser Hoşap Bey. Opnieuw volgens de traditie mag die het paar niet uitleveren. Hierop ontsteekt de wrede pasja in een grote woede. Hij dreigt ermee een groot Osmaans leger op Hoşap Bey af te sturen, zoekt hiervoor tevergeefs bondgenoten en raakt stilaan zijn greep op de situatie kwijt. Langzamerhand wordt dit voor de pasja een obsessie.

Niet alleen zijn eigen eer, maar die van het hele Osmaanse Rijk is in het gedrang. Zijn omgeving gaat zich steeds vijandiger tegenover hem gedragen. En dan komen de bergbewoners in opstand en rukken op naar de burcht van de pasja.

Zwijgend staren ze gedurende drie dagen naar de top van de Ararat tot Ahmet daar een vuur zou ontsteken, de onmogelijk gewaande voorwaarde van de pasja om zijn dochter aan de eenvoudige herder Ahmet uit te huwelijken. Allerlei gedachten ontspinnen zich in het hoofd van de onverzettelijke pasja. Hij zal samen met zijn vrouwen en kinderen het kasteel ontvluchten. Als alles voorbij is zal hij Hoşap Bey, die het waagde zich tegen zijn wrede almacht te verzetten, laten onthoofden. “Laat ze maar ondervinden waartoe ik in staat ben.” De pasja schreeuwt nu zo hard dat zijn stem het haast begeeft. Tot zijn voornaamste getrouwe, Ismail Aga, hem de raad geeft om op zijn onmogelijke eis, namelijk het beklimmen van de berg, terug te komen. De menselijke solidariteit, de kracht van de natuur en de liefde overwinnen elke wreedheid. Dat is de mooie boodschap van dit werk van de grote Turkse schrijver Yaşar Kemal.

Johan De Vos, Gent